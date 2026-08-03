Bồi đắp tình yêu lịch sử qua chương trình “Âm nhạc cộng đồng”

ANTD.VN - Tối 2/8, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” do Nhà hát Cải lương Hà Nội tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) đã mang đến không gian nghệ thuật đa sắc, hòa quyện trong không gian của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, chương trình có sự giao lưu của các nghệ sĩ đến từ phương Nam, góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Mở đầu chương trình, những điệu múa Sen mềm mại đã dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống qua các tiết mục tân cổ “Về miền Tây”, tân cổ “Trăng hờn tủi”, vọng cổ “Tình xuân”, ca cổ “Cung đàn mới”, ca cổ “Thăng Long điểm hẹn”,… cùng những điệu múa giàu tính tạo hình như múa sáo và “Hello Việt Nam". Xen giữa những giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền là phần giao lưu của NSƯT Võ Minh Lâm với bài ca “Hào khí Việt Nam”, mang đến không khí hào sảng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Những điệu múa Sen mềm mại đã dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống.

Trong bối cảnh nhiều loại hình giải trí hiện đại phát triển mạnh mẽ, việc đưa những trích đoạn cải lương mang giá trị lịch sử đến với không gian biểu diễn cộng đồng là cách nuôi dưỡng sức sống cho nghệ thuật truyền thống. Thay vì chỉ đóng khung trong các nhà hát, những câu vọng cổ, lời ca và tiếng hát được cất lên giữa lòng Thủ đô đã giúp lịch sử đến gần hơn với người xem. Mỗi ánh mắt dõi theo sân khấu, mỗi tràng pháo tay sau từng màn biểu diễn cho thấy nghệ thuật truyền thống có sức lay động khi được kể bằng những câu chuyện giàu tính nhân văn.

Những điệu múa sáo uyển chuyển, giàu tính tạo hình.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ phương Nam cũng mang đến màu sắc mới cho chương trình. Những làn điệu cải lương Nam Bộ hòa cùng các tác phẩm về Hà Nội đã tạo nên sự kết nối hài hòa giữa các vùng văn hóa, góp phần giới thiệu sự phong phú của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới đông đảo công chúng. Chương trình “Âm nhạc cộng đồng” là cơ hội giao lưu nghề nghiệp giữa các nghệ sĩ, trở thành dịp để khán giả cảm nhận sự đa dạng trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Các tiết mục tân cổ “Về miền Tây”, tân cổ “Trăng hờn tủi”, vọng cổ “Tình xuân”, ca cổ “Cung đàn mới”, ca cổ “Thăng Long điểm hẹn”,… mang giá trị lịch sử đến với không gian biểu diễn cộng đồng.

Thông qua chuỗi chương trình “Âm nhạc cộng đồng”, nghệ thuật đã hiện diện giữa đời sống thường nhật, giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận các loại hình nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên. Mỗi chương trình còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và vun đắp ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Phần giao lưu của NSƯT Võ Minh Lâm với bài ca “Hào khí Việt Nam”, mang đến không khí hào sảng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Giữa không gian di sản bên hồ Hoàn Kiếm, những câu ca về Hà Nội, những giai điệu hào hùng đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả, góp phần kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ của cảm xúc và nghệ thuật.