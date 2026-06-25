Lịch âm hôm nay 25/6/2026: Ngày Hoàng đạo nên làm gì?

ANTD.VN - Ngày 25/6/2026 tức 11/5 năm Bính Ngọ âm lịch là ngày Hoàng đạo. Người dân có thể tham khảo giờ đẹp, hướng xuất hành, tuổi xung khắc và các sự kiện “ngày này năm xưa” trước khi bắt đầu công việc quan trọng.

Thứ Năm, ngày 25/6/2026 dương lịch, tức ngày 11/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Canh Ngọ, thuộc tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, nằm trong tiết khí Hạ chí và là ngày Hoàng đạo. Người dân có thể tham khảo các khung giờ đẹp, hướng xuất hành và tuổi xung khắc trước khi tiến hành những công việc quan trọng.

Hình minh họa

Hôm nay là ngày gì?

Ngày 25/6/2026 rơi vào thứ Năm, nhằm ngày 11/5 năm Bính Ngọ theo âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hoàng đạo, được nhiều người quan niệm là thời điểm thuận lợi để tiến hành các công việc quan trọng như xuất hành, khai trương, ký kết hợp đồng, cưới hỏi hoặc động thổ nếu phù hợp với tuổi và mục đích công việc.

Ngày nằm trong tiết khí Hạ chí, thời điểm giữa mùa hè với nền nhiệt cao, thời tiết nắng nóng tại nhiều khu vực. Khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe, bổ sung nước và hạn chế tiếp xúc với nắng gắt.

Giờ hoàng đạo ngày 25/6/2026

Theo lịch vạn niên, các khung giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Bính Tý (23h - 1h): Kim Quỹ.

Kim Quỹ. Đinh Sửu (1h - 3h): Bảo Quang.

Bảo Quang. Kỷ Mão (5h - 7h): Ngọc Đường.

Ngọc Đường. Nhâm Ngọ (11h - 13h): Tư Mệnh.

Tư Mệnh. Giáp Thân (15h - 17h): Thanh Long.

Thanh Long. Ất Dậu (17h - 19h): Minh Đường.

Đây là những khung giờ thường được lựa chọn để xuất hành, khai trương, ký kết hoặc giải quyết các công việc quan trọng theo quan niệm dân gian.

Giờ hắc đạo ngày 25/6/2026

Các khung giờ Hắc đạo trong ngày gồm:

3h - 5h.

7h - 9h.

9h - 11h.

13h - 15h.

19h - 21h.

21h - 23h.

Nếu có thể chủ động thời gian, người dân nên hạn chế bắt đầu các công việc quan trọng vào những khung giờ này.

Hướng xuất hành

Theo lịch vạn niên, hướng xuất hành trong ngày như sau:

Hỷ thần: Tây Bắc.

Tây Bắc. Tài thần: Tây Nam.

Tây Nam. Hạc thần: Đông Nam.

Người có nhu cầu xuất hành cầu tài, cầu may có thể tham khảo các hướng phù hợp theo quan niệm dân gian.

Tuổi xung khắc

Ngày 25/6/2026 có các tuổi xung cần lưu ý:

Xung ngày: Giáp Tý, Mậu Tý.

Xung tháng: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão.

Đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo trong văn hóa phương Đông, người dân nên cân nhắc kết hợp với điều kiện thực tế khi quyết định công việc.

Việc nên làm và không nên làm

Theo lịch vạn sự, đây là ngày Hoàng đạo, thích hợp để thực hiện nhiều công việc như:

Xuất hành.

Khai trương.

Ký kết hợp đồng.

Cầu tài lộc.

Cưới hỏi.

Khởi công (nếu phù hợp tuổi và điều kiện thực tế).

Tuy nhiên, với những việc liên quan đến xây dựng, đầu tư hoặc giao dịch có giá trị lớn, người dân vẫn nên cân nhắc thêm yếu tố pháp lý, thời tiết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thay vì chỉ dựa vào yếu tố ngày giờ.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Theo phép xem giờ xuất hành của Lý Thuần Phong:

Giờ Tốc Hỷ

Thích hợp gặp gỡ, ký kết, khai trương hoặc cầu tài. Nếu đi sớm sẽ càng thuận lợi.

Giờ Đại An

Thuận lợi cho xuất hành, công việc diễn ra ổn định, dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Giờ Tiểu Cát

Phù hợp cho giao dịch, buôn bán, cầu tài lộc và gặp gỡ đối tác.

Các giờ thuộc Không Vong, Xích Khẩu hoặc Tuyệt Lộ nên hạn chế tiến hành việc lớn nếu có thể lựa chọn thời điểm khác.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

25/6/1981: Từ ngày 25/6 đến 4/7/1981, Quốc hội khóa VII họp kỳ thứ nhất. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sau cuộc bầu cử khóa VII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

25/6/1962: Diễn ra trận đánh vào kho xăng Tân Sơn Nhất, gây chấn động mạnh tại Sài Gòn. Đây là một trong những trận tập kích tiêu biểu trong cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam Việt Nam.

25/6/1952: Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất được triệu tập dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hậu cần phục vụ kháng chiến.

Sự kiện quốc tế

25/6/1999: Quốc hội Đức thông qua việc xây dựng Đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm sát người Do Thái tại thủ đô Berlin. Công trình sau đó trở thành một trong những địa điểm tưởng niệm Holocaust nổi tiếng nhất thế giới.

25/6/1993: Kim Campbell được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ Tiến bộ Canada và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Canada.

25/6/1978: Lá cờ cầu vồng - biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+ - lần đầu tiên được giương lên tại cuộc diễu hành Ngày Tự do Đồng tính ở San Francisco (Mỹ), mở đầu cho việc sử dụng rộng rãi biểu tượng này trên toàn thế giới.

25/6/1950: Bắc Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 tấn công Hàn Quốc, mở đầu Chiến tranh Triều Tiên, một trong những cuộc xung đột lớn nhất thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

25/6/1946: Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) chính thức đi vào hoạt động sau khi được thành lập theo các thỏa thuận tại Hội nghị Bretton Woods năm 1944.

25/6/613: Trong khi Tùy Dạng Đế đem đại quân chinh phạt Cao Câu Ly, Dương Huyền Cảm khởi binh tại Lê Dương, mở đầu cuộc nổi dậy chống triều đình nhà Tùy, trở thành một trong những biến cố quan trọng dẫn tới sự suy yếu của triều đại này.

Lưu ý khi xem lịch ngày tốt xấu

Lịch ngày tốt xấu, giờ Hoàng đạo hay hướng xuất hành là một phần trong đời sống văn hóa truyền thống và được nhiều người tham khảo trước khi tiến hành công việc quan trọng. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố mang tính tham khảo.

Đối với các quyết định liên quan đến đầu tư, ký kết hợp đồng, giao dịch tài sản, xây dựng hoặc di chuyển đường dài, người dân vẫn nên ưu tiên căn cứ vào điều kiện thực tế, quy định pháp luật, dự báo thời tiết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả cũng như an toàn.

Với ngày 25/6/2026, do là ngày Hoàng đạo, nhiều hoạt động được quan niệm là thuận lợi hơn. Nếu cần xuất hành hoặc tiến hành công việc quan trọng, có thể ưu tiên lựa chọn các khung giờ Hoàng đạo để tăng thêm sự yên tâm theo quan niệm dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm