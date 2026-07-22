Messi đã nói gì khi ôm Yamal ở chung kết World Cup?

ANTD.VN - Giữa khung cảnh hỗn loạn sau trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi và Lamine Yamal lại tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất giải đấu. Chỉ vài giây trò chuyện và một cái ôm ngắn ngủi giữa hai ngôi sao thuộc hai thế hệ đã trở thành khoảnh khắc được người hâm mộ khắp thế giới chia sẻ, như biểu tượng cho sự chuyển giao của bóng đá đỉnh cao.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết trên sân MetLife, cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha lao vào những cuộc xô xát khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Thế nhưng ở một góc sân, Lionel Messi lặng lẽ đón Lamine Yamal. Hai cầu thủ ôm nhau và trao đổi trong vài giây trước khi chia tay.

Cái ôm chuyển giao thế hệ giữa Yamal và Messi (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người xem như "khoảnh khắc chuyển giao" giữa một huyền thoại của bóng đá thế giới với ngôi sao trẻ được kỳ vọng sẽ thống trị sân cỏ trong nhiều năm tới.

Sau trận đấu, Lamine Yamal lần đầu chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện với đàn anh. Theo tiết lộ được báo Marca đăng tải, Messi đã dành cho cầu thủ 19 tuổi những lời động viên đầy ý nghĩa.

"Messi nói với tôi hãy tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn, bởi tương lai thuộc về thế hệ của chúng tôi. Với tôi, những lời ấy quý giá chẳng kém tấm huy chương vô địch World Cup đang đeo trên cổ", Yamal chia sẻ.

Với tài năng trẻ của Barcelona, đó không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là sự ghi nhận từ một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Yamal cũng thừa nhận anh vẫn chưa hết cảm giác khó tin sau chức vô địch thế giới cùng Tây Ban Nha.

"Nếu vài năm trước có người nói rằng tôi sẽ vô địch World Cup sau khi đối đầu Lionel Messi, chắc tôi sẽ nghĩ người đó bị điên", ngôi sao trẻ nói.

Ở tuổi 19, Yamal vừa trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên trong lịch sử chinh phục cả EURO lẫn World Cup, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng sáng giá nhất.

Không cần một buổi lễ hay lời tuyên bố chính thức, cái ôm giữa Messi và Yamal sau trận chung kết World Cup 2026 vẫn đủ để trở thành biểu tượng của sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Đó là khoảnh khắc một huyền thoại gửi gắm niềm tin vào tương lai, còn bóng đá thế giới chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.