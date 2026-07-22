Đối thủ nào chờ tuyển Việt Nam tại bốc thăm ASIAD 2026?

ANTD.VN - Việt Nam với vị trí thứ ba chung cuộc giải U23 châu Á 2026 được xếp nhóm hạt giống số 1, qua đó tránh được 3 đối thủ hàng đầu châu lục khi bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10.

Ngày 23-7, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng bóng đá nam, nữ. Thay vì tiếp nhận đăng ký tự do như nhiều kỳ đại hội trước, chủ nhà Nhật Bản ấn định lựa chọn các đội bóng vừa tham dự vòng chung kết U23 châu Á và vòng chung kết nữ châu Á 2026. Việt Nam là một trong hai nền bóng đá Đông Nam Á, bên cạnh Thái Lan, có đại diện góp mặt ở cả môn bóng đá nam và nữ của đại hội.

Phân hạng hạt giống trước lễ bốc thăm ASIAD 2026 ngày 23-7

Theo ban tổ chức, nội dung bóng đá nam có 15 đội tuyển, chia thành 4 bảng đấu gồm 3 bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Các đội được xếp nhóm hạt giống dựa trên thành tích đạt được tại giải U23 châu Á 2026. Riêng chủ nhà Nhật Bản được mặc định nằm bảng A.

Olympic Việt Nam với thành tích hạng ba giải U23 châu Á được xếp nhóm hạt giống số 1, bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa đội tránh gặp 3 đối thủ mạnh này từ vòng bảng, qua đó gia tăng cơ hội giành kết quả bốc thăm thuận lợi.

Ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sáu đội xếp nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng Uzbekistan và Bangladesh, dựa trên thành tích tại giải châu Á 2026. Riêng chủ nhà Nhật Bản mặc định nằm bảng E nên tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào một trong hai bảng còn lại.

Thành tích tốt nhất của Olympic Việt Nam tại ASIAD là hạng tư năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, trong khi với tuyển nữ là hạng tư năm 2014 dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Ở ASIAD 2026 này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến cử đội hình mạnh nhất dự môn bóng đá nữ, trong khi môn bóng đá nam sẽ là sân chơi tích lũy kinh nghiệm cho lứa U21 (thay vì cử U23 +3 như điều lệ giải cho phép).

Do bận dẫn đội tuyển quốc gia thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm nên nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik không đồng hành cùng Olympic Việt Nam tại ASIAD 2026.