Đối đầu tuyển Việt Nam, Campuchia mang cầu thủ gốc Brazil dự AFF Cup 2026

ANTD.VN - Sau thành công từ chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam, bóng đá Campuchia cũng tiếp tục tăng cường lực lượng bằng một gương mặt gốc Brazil, hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn tại ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.

Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) xác nhận tiền vệ cánh Iago Bento Fernandes đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2026. Đây sẽ là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1999 khoác áo đội tuyển Campuchia sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch theo quy định của FIFA.

Sinh ra tại Brazil, Bento từng trưởng thành từ các học viện đào tạo trẻ danh tiếng của Atletico Mineiro và Coritiba. Năm 2021, anh chuyển sang Campuchia thi đấu cho Angkor Tiger, Svay Rieng rồi Boeung Ket.

Iago Bento Fernandes sẵn sàng dự AFF Cup cùng ĐT Campuchia

Sau 5 năm sinh sống và thi đấu liên tục tại Campuchia, Bento đủ điều kiện chuyển đổi quốc tịch để khoác áo ĐTQG nước này. Mùa giải vừa qua, cầu thủ cao 1m70 gây ấn tượng với 9 bàn và 13 kiến tạo trong màu áo Boeung Ket.

Sự xuất hiện của Bento tiếp tục nối dài danh sách cầu thủ nhập tịch của Campuchia. Trước đó, đội bóng xứ Chùa tháp đã sở hữu nhiều cái tên gốc Nhật Bản, Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Colombia, Uzbekistan và Cameroon như Yudai Ogawa, Takaki Ose, Hikaru Mizuno, Mohammed Faeez Khan, Anderson Zogbe, Abdel Kader Coulibaly, Andres Nieto, Alisher Mirzaev và Privat Mbarga.

Dù vậy, Campuchia sẽ không có đầy đủ lực lượng nhập tịch tại ASEAN Cup 2026 do một số cầu thủ bận chuẩn bị mùa giải mới hoặc gặp chấn thương. Theo danh sách được công bố, chỉ có Bento, Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev và Abdel Kader Coulibaly góp mặt ở giải đấu lần này.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Campuchia đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Koji Gyotoku sẽ mở màn bảng A AFF Cup 2026 bằng trận tiếp đón Singapore trên sân Morodok vào ngày 24-7, trước khi lần lượt gặp Indonesia, Timor Leste và đương kim vô địch Việt Nam.

Việc tiếp tục bổ sung cầu thủ nhập tịch cho thấy Campuchia đang đi theo xu hướng chung của bóng đá khu vực nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Việt Nam là một trong những đội tuyển hưởng lợi rõ nét từ chính sách này khi sở hữu ba cầu thủ gốc Brazil gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và mới nhất là Nguyễn Tài Lộc.

Trong đó, Xuân Son đã chứng minh giá trị với màn trình diễn nổi bật, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, tạo thêm động lực để nhiều đội bóng Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, mạnh dạn đầu tư cho lực lượng nhập tịch.