Trọng tài nổi tiếng nhất Ngoại hạng Anh giải nghệ

ANTD.VN - Anthony Taylor, một trong những trọng tài danh tiếng nhất của bóng đá Anh, đã chính thức khép lại sự nghiệp sau hơn hai thập kỷ cầm còi. Quyết định được đưa ra ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc, đánh dấu chặng cuối trong hành trình điều hành hàng trăm trận đấu ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia của vị trọng tài này.

Thông tin Taylor giải nghệ nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông Anh, khi vị trọng tài 47 tuổi được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua.

Trọng tài Anthony Taylor chia tay sân cỏ (Ảnh: EYE4images/NurPhoto/Shutterstock)

Khép lại sự nghiệp với hơn 800 trận đấu

Anthony Taylor rời sân cỏ sau sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, trong đó ông điều khiển tổng cộng 831 trận đấu ở nhiều cấp độ khác nhau.

Riêng tại Ngoại hạng Anh, Taylor có 16 mùa giải làm nhiệm vụ với 432 trận bắt chính, trở thành một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất lịch sử giải đấu.

Không chỉ ghi dấu ấn ở sân chơi quốc nội, ông còn thường xuyên được UEFA và FIFA giao điều hành những trận cầu quan trọng. Nổi bật nhất là trận chung kết Champions League 2024 giữa Borussia Dortmund và Real Madrid.

Dù vậy, cột mốc khép lại sự nghiệp của Taylor lại đến tại World Cup 2026, giải đấu cuối cùng trong hành trình cầm còi của ông.

Chương cuối tại World Cup 2026

Theo truyền thông Anh, trận đấu cuối cùng Anthony Taylor điều khiển là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 để mở đầu hành trình tiến tới chức vô địch thế giới.

Khép lại sự nghiệp ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh được xem là cái kết trọn vẹn đối với vị trọng tài người Anh sau nhiều năm gắn bó với nghề.

"Đây là thời điểm thích hợp để bước sang chương mới"

Trong thông điệp chia tay, Anthony Taylor thừa nhận nghề trọng tài luôn đi kèm những áp lực rất lớn.

"Được làm trọng tài ở đẳng cấp cao nhất là một vinh dự vô cùng lớn, nhưng áp lực luôn rất nặng nề và sự soi xét chưa bao giờ ngừng lại. Đây là thời điểm thích hợp để tôi bước sang một chương mới trong sự nghiệp", Taylor chia sẻ.

Sự chia tay sân cỏ của Anthony Taylor khép lại một trong những sự nghiệp trọng tài nổi bật nhất của bóng đá Anh trong thế kỷ 21. Với hơn 800 trận đấu, hàng loạt giải đấu lớn từng điều hành cùng nhiều dấu ấn tại Ngoại hạng Anh, Champions League và World Cup, Taylor để lại một di sản đáng nhớ trong giới cầm còi, bất chấp những tranh cãi không thể tránh khỏi của nghề trọng tài.