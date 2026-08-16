Messi đá hỏng ba quả 11m liên tiếp trong sự nghiệp

ANTD.VN - Sáng 16-8, Lionel Messi đá hỏng một quả 11m ở trận Inter Miami thua thảm Nashville với tỉ số 1-4 tại giải MLS. Tính cả World Cup 2026, đây là lần thứ ba liên tiếp siêu sao Argentina thực hiện hỏng penalty.

Trên sân Geodis Park, Nashville sớm có bàn mở tỉ số ở phút 17. Andy Najar tận dụng cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên, buộc Inter Miami phải nhanh chóng tìm phương án đáp trả.

Chỉ 5 phút sau, đội khách được hưởng phạt đền khi Luis Suarez xâm nhập vòng cấm và bị trung vệ Jeison Palacios phạm lỗi. Lionel Messi là người bước lên thực hiện cú sút 11m. Thủ quân Inter Miami lựa chọn cách chạy đà với nhịp dừng quen thuộc rồi sút nhẹ về góc trái. Tuy nhiên, thủ môn Brian Schwake đã đoán đúng hướng và cản phá thành công.

Messi đá hỏng 3 quả 11m liên tiếp trong sự nghiệp (Ảnh: Getty Images)

Sergio Reguilon lập tức lao vào đá bồi đưa bóng vào lưới Nashville. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận bởi cựu hậu vệ Tottenham đã xâm nhập vòng cấm trước thời điểm Messi thực hiện cú sút. Cơ hội gỡ hòa vì thế trôi qua trong tiếc nuối với Inter Miami.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp Messi đá hỏng phạt đền trong các trận đấu chính thức. Trước đó, đội trưởng tuyển Argentina từng không thể ghi bàn từ chấm 11m trong trận thắng Áo 2-0 tại vòng bảng World Cup 2026 và trận thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8.

Dù sau đó, Messi thực hiện đường kiến tạo để Telasco Segovia dứt điểm, đưa Inter Miami trở lại thế cân bằng 1-1, nhưng sang hiệp 2, đội khách liên tiếp nhận 3 bàn thua chỉ trong 15 phút từ 49 đến 63, và rời sân với kết quả chung cuộc 1-4.

Trận thua Nashville là cột mốc buồn đánh dấu lần đầu Messi đá chính cho Inter Miami kể từ khi cha anh, ông Jorge Messi, qua đời ngày 7-8. Trước chuyến làm khách của Nashville, HLV Guillermo Hoyos thừa nhận Messi cần thời gian và không gian riêng để vượt qua nỗi đau.

Ở vòng tiếp theo, Messi và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân Philadelphia Union vào ngày 20-8. Sau ba trận đấu liên tiếp không thắng, Inter Miami sẽ phải nhanh chóng tìm lại sự ổn định nếu không muốn tụt lại phía sau.