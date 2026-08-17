Xuân Son lập kỷ lục khó tin cho tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Chân sút 29 tuổi ghi nhiều bàn nhất tại vòng knock-out AFF Cup và có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Xuân Son khiến người hâm mộ Đông Nam Á trầm trồ với pha bay người đánh đầu đẹp mắt mở tỉ số cho tuyển Việt Nam, mở ra bước ngoặt cho chiến thắng chung cuộc 2-0 trước chủ nhà Malaysia.

"Khoảng thời gian đầu trận có chút khó khăn, nhưng với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng và đôi khi tôi chỉ cần một đường bóng duy nhất. Cuối hiệp 1, đồng đội có quả tạt rất chuẩn xác. Đó chính là cơ hội mà tôi cần để ghi bàn. Trong vòng cấm địa là thế mạnh lớn nhất của tôi. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi ghi bàn cho tuyển Việt Nam", Xuân Son chia sẻ với truyền thông sau trận đấu.

Xuân Son góp bàn thắng giúp Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia 2-0 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Malaysia NT)

Không chỉ là một bàn thắng đẹp mắt, cú đánh đầu tung lưới Malaysia còn giúp Xuân Son đi vào lịch sử đội tuyển Việt Nam với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng knock-out AFF Cup.

Tính tới thời điểm hiện tại, Xuân Son có 6 bàn, ngoài bàn vào lưới Malaysia kể trên còn 5 bàn tại bán kết và chung kết ASEAN Cup 2024. Con số này hơn 1 bàn so với kỷ lục cũ của Nguyễn Tiến Linh.

Thành tích của Xuân Son ngang với tiền vệ Chanathip Songkrasin và cựu tiền đạo Wooratwut Srimaka, và chỉ kém chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup - Teerasil Dangda 2 bàn. Cả ba cầu thủ đều thuộc Thái Lan - đội tuyển thành công nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á.

Đặc biệt, với trận bán kết lượt về và nhiều khả năng là hai lượt trận chung kết phía trước, Xuân Son hoàn toàn có thể vượt kỷ lục của Teerasil Dangda (40 tuổi, đã giã từ tuyển quốc gia Thái Lan).

Không chỉ là tuyển thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất các vòng knock-out AFF Cup, Xuân Son còn là chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử đội tuyển. Thống kê cho thấy anh hiện có 14 bàn và 2 kiến tạo sau 13 trận khoác áo tuyển Việt Nam, trung bình ghi hơn 1 bàn/trận.

Dù vậy, Xuân Son cho biết anh không quá quan tâm tới những kỷ lục cá nhân.

"Ghi bàn và giúp đội tuyển chiến thắng luôn là giấc mơ của tôi. Được khoác áo đội tuyển quốc gia và cống hiến mỗi ngày là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi chỉ muốn duy trì phong độ này để tiếp thêm động lực cho toàn đội hướng tới mục tiêu tối thượng: nâng cao chiếc cúp vô địch", Xuân Son nhấn mạnh.

Còn trên trang cá nhân, Xuân Son bày tỏ: "Chiến đấu đã luôn là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi sinh ra để chiến đấu, và tôi sẽ ra đi như một chiến binh".

Hướng tới bán kết lượt về tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ngày 19-8 tới, tiền đạo 29 tuổi thận trọng, song cũng rất tự tin: "Tôi nghĩ trận lượt về sẽ căng thẳng không kém. Nhưng thầy Kim và ban huấn luyện sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho toàn đội".

Với chiến thắng 2-0 trên sân khách, Xuân Son cùng đồng đội đang nắm lợi thế trước trận bán kết lượt về, và xa hơn là hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á - điều chưa từng có trong lịch sử tuyển quốc gia Việt Nam.