Trở về với vé C1 châu Á, Công an Hà Nội FC được chào đón nồng nhiệt

ANTD.VN - Đêm 12-8, Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đã tới sân bay Nội Bài chào đón và chúc mừng các thành viên CLB bóng đá Công an Hà Nội trở về với tấm vé lịch sử tham dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).

Ngay khi vừa bước xuống sân bay Nội Bài, các thành viên CLB Công an Hà Nội đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội, đại diện chỉ huy một số đơn vị thuộc CATP cùng đông đảo cổ động viên.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao vòng nguyệt quế, tặng hoa chúc mừng thầy trò HLV Polking

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội, trao vòng nguyệt quế, tặng hoa chúc mừng các thành viên đội bóng

Lãnh đạo CATP, đại diện một số đơn vị và cổ động viên chúc mừng CLB Công an Hà Nội trở về với tấm vé C1 châu Á lịch sử

Thành tích của CLB Công an Hà Nội mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và bóng đá Việt Nam

Trao vòng nguyệt quế cùng những bó hoa tươi thắm cho các thành viên đội bóng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc giành vé dự AFC Champions League Elite 2026/27.

Việc giành quyền góp mặt đấu trường danh giá nhất châu lục không chỉ là niềm hãnh diện của đội bóng, của lực lượng Công an Thủ đô mà còn là niềm tự hào của thể thao Công an nhân dân, thể thao Việt Nam nói chung.

Chung vui cùng thầy trò HLV Polking còn có đông đảo cổ động viên CLB Công an Hà Nội, những người đã chờ đợi nhiều giờ tại sảnh nhà ga T2 để cùng hô vang "Công an Hà Nội chiến thắng", và tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ yêu quý.

Các cầu thủ Công an Hà Nội rạng rỡ ngày trở về

Cổ động viên, người hâm mộ chung vui với thành tích lịch sử của đội bóng ngành Công an

"Công an Hà Nội FC - Ngày về chiến thắng"

Trước đó ngày 11-8, dưới mưa rét và sức ép từ chủ nhà Adelaide United (Australia), thầy trò HLV Polking đã thi đấu đầy bản lĩnh, áp dụng chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 đầy thuyết phục.

Kết quả này giúp CLB Công an Hà Nội lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm giành quyền tham dự Cúp C1 châu Á, đồng thời là đại diện đầu tiên của Việt Nam vượt qua vòng loại, giành quyền dự AFC Champions League Elite 2026/27 kể từ khi giải đấu áp dụng thể thức mới.

Đây là kết tinh của nhiều yếu tố: sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện từ các cấp lãnh đạo; chiến lược bài bản, đúng đắn của ban lãnh đạo đội bóng; tinh thần đoàn kết, tận hiến của thầy trò HLV Polking; và không thể thiếu sự đồng hành, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Hai chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia, ngôi á quân C1 Đông Nam Á và mới nhất là tấm vé lịch sử dự cúp C1 châu Á chỉ sau 4 năm trở lại bóng đá chuyên nghiệp, Công an Hà Nội FC đang tiến từng bước vững trãi, khẳng định vị thế tại đấu trường quốc nội và quốc tế.