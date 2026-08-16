400 triệu đồng thiện nguyện cùng những dư âm đẹp từ giải pickleball tranh cúp Miss Dental

ANTD.VN - Không chỉ là những màn tranh tài đầy cảm xúc từ 500 vận động viên, Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental còn ghi nhận nghĩa cử cao đẹp: quyên góp tổng số tiền 400 triệu đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.

Với thông điệp nhân văn sâu sắc “Trao hy vọng, gửi yêu thương”, Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental diễn ra tại cụm sân Pickleball 35 Trần Quý Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội), quy tụ 500 vận động viên đến từ 24 đội đại diện cho các cơ quan ban, ngành, báo chí, doanh nghiệp, và 12 đội thuộc nhóm "12 con giáp".

Sau một ngày thi đấu nhiệt huyết, cống hiến những pha bóng đẹp mắt, Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental đã tìm ra chủ nhân các giải thưởng.

Ban tổ chức giải vinh danh những tập thể, các nhân xuất sắc

Theo đó, nội dung dành cho Cơ quan, ban, ngành chứng kiến màn lên ngôi thuyết phục của Team VTV. Xếp nhì là Team Báo Dân Việt. Team Maison Xanh BSM và Team Galaxy Việt Nam đồng hạng ba.

Trong khi đó, Team Quý Hợi đăng quang nội dung 12 Con giáp. Xếp nhì là Team Canh Nhọ. Team P84 và Team Nhâm Thân đồng hạng ba.

Ở nội dung lãnh đạo, cặp VĐV Đỗ Minh Chính - Trần Quang Kế xuất sắc vô địch. Ngôi á quân thuộc về cặp Tuấn Đặng - Chiến Đặng. Các cặp Công Triện - Chí Công, Nguyễn Tuấn Việt - Dương Minh Đức đồng hạng ba.

Giải khép lại bằng lễ bế mạc và đêm gala trao giải giàu cảm xúc, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ dàn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như nghệ sĩ Lương Gia Huy, các ca sĩ Quang Trung, Tuấn Hùng, Nguyễn Linh, Hải Lý…, và đặc biệt là chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện.

Thông qua việc đấu giá thành công 4 vật phẩm, ban tổ chức đã huy động được số tiền lên đến 400 triệu đồng.

Hoạt động đấu giá thu về tổng số tiền 400 triệu đồng dành cho các hoạt động vì cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tá Nguyễn Đình Quang – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức chuyên nghiệp của giải, đặc biệt xúc động trước mục đích, ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Thượng tá Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh số tiền quyên góp được sẽ góp phần thiết thực vào chiến dịch "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", mang hơi ấm và tình yêu thương đến với đồng bào vùng cao biên giới.

Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental đã khép lại với những dư âm đẹp về một sân chơi thể thao lành mạnh gắn liền với liền với giá trị thiện nguyện cao đẹp, giàu sức lan tỏa.