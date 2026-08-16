Tuyển thủ Nhật Bản bị PSG 'lật kèo' vào phút chót

ANTD.VN - PSG bất ngờ dừng thương vụ chiêu mộ Zion Suzuki dù đã đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu euro với Parma. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, những vướng mắc liên quan đến phía đại diện cầu thủ và khoản hoa hồng khiến kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ.

Đây là diễn biến bất ngờ bởi PSG và Parma đã trải qua nhiều ngày đàm phán trước khi thống nhất các điều khoản của thương vụ. Đội bóng Pháp thậm chí đã chuẩn bị những bước cuối cùng để đưa Suzuki tới Paris kiểm tra y tế.

PSG bất ngờ hủy thương vụ Zion Suzuki vào phút chót (Ảnh: Fabrizio Romano)

Tuy nhiên, khi mọi thứ tưởng như đã được định đoạt, thương vụ bất ngờ dừng lại. Khúc mắc xuất hiện ở những vấn đề liên quan đến người đại diện của Suzuki, đặc biệt là khoản hoa hồng.

Theo Fabrizio Romano, PSG trước đó đã đạt thỏa thuận với Parma ở mức phí 35 triệu euro và vượt qua Juventus trong cuộc đua giành chữ ký thủ môn 23 tuổi. Nhiều tờ báo uy tín cũng từng xác nhận Suzuki chuẩn bị chuyển tới PSG, nhà đương kim vô địch châu Âu.

Diễn biến mới khiến thương vụ trở thành một trong những cú quay xe đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Dù là một cầu thủ trẻ của Nhật Bản nhưng Suzuki đã tạo nên tiếng vang ở châu Âu. Khả năng chơi chân là một trong những điểm mạnh khiến anh lọt vào tầm ngắm của đội bóng thành Paris.

Tuy nhiên, ngay cả khi đàm phán tiến triển, PSG vẫn phải đối mặt với một số vấn đề liên quan đến kế hoạch sử dụng Suzuki. Thủ môn người Nhật Bản được cho là muốn nhận được sự đảm bảo về thời gian thi đấu. Trong khi đó, PSG đang có Matvey Safonov và vẫn cần đưa ra quyết định về tương lai của Lucas Chevalier.