'Bom tấn' 117 triệu bảng ghi bàn đầu tiên cho Chelsea

ANTD.VN - Tối 15-8, Chelsea khép lại loạt trận giao hữu hè bằng chiến thắng 3-1 trước Sociedad tại Stamford Bridge. Tân binh "bom tấn" Morgan Rogers mở tỉ số, trước khi Joao Pedro lập cú đúp giúp đội bóng của HLV Xabi Alonso hoàn tất màn tổng duyệt tích cực trước mùa giải 2026/27.

Ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới Chelsea nhanh chóng thể hiện ý đồ tấn công khi chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và gây sức ép lên hàng thủ Sociedad.

'Bom tấn' 117 triệu bảng Morgan Rogers ghi bàn đầu tiên cho Chelsea (Ảnh: Sun Sport)

Pedro Neto là một trong những cầu thủ tạo được nhiều dấu ấn trong những phút đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ chạy cánh này thực hiện đường tạt bóng khó chịu. Phút 11, bóng bật ra đúng vị trí của Morgan Rogers và tân binh trị giá kỷ lục 117 triệu bảng không bỏ lỡ cơ hội, đưa Chelsea vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà càng thêm tự tin. Chelsea tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra thế trận có phần lấn lướt trong phần lớn thời gian đầu trận.

Tuy nhiên, Sociedad dần tìm được khoảng trống khi Chelsea giảm cường độ tấn công. Đội khách bắt đầu có những pha lên bóng nguy hiểm hơn, buộc hàng phòng ngự Chelsea phải làm việc nhiều hơn. Cuối hiệp 1, Jon Aramburu thực hiện cú sút xa hiểm hóc làm tung lưới đội chủ nhà. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số 1-1.

Chelsea trở lại sau giờ nghỉ với tốc độ cao hơn và nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Phút 47, đội trưởng Reece James thực hiện đường chuyền chính xác hướng tới cột xa. Joao Pedro chọn vị trí tốt rồi dứt điểm thành công, đưa Chelsea một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của tiền đạo người Brazil trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Joao Pedro đang trở thành điểm sáng đáng chú ý nhất trên hàng công Chelsea dưới thời Xabi Alonso.

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Đến phút 77, Malo Gusto, người được tung vào sân thay Pedro Neto, tạo dấu ấn bằng đường kiến tạo thuận lợi để Joao Pedro hoàn tất cú đúp. Tiền đạo người Brazil dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho The Blues.

Với Morgan Rogers ghi bàn đầu tiên, Joao Pedro tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng và hệ thống của Xabi Alonso ngày càng định hình rõ hơn, Chelsea có thể bước vào mùa giải mới với nhiều cơ sở để kỳ vọng.