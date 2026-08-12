AFC chúc mừng CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử

ANTD.VN - "Lịch sử được viết tại Australia! Chúc mừng CLB Công an Hà Nội. Hẹn gặp đại diện Việt Nam tại vòng bảng AFC Champions League Elite", AFC viết.

Tối 11-8-2026, CLB Công an Hà Nội xuất sắc đánh bại chủ nhà Adelaide Utd (Australia) 2-0 để viết nên trang sử mới, khi trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng play-off Cúp C1 châu Á (AFC Champions League, nay là AFC Champions League Elite).

Trước đó, bóng đá Việt Nam có 10 lần dự các vòng loại, vòng play-off giải đấu cao nhất châu lục song thua cả 10.

Cùng với đó, CLB Công an Hà Nội trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên góp mặt AFC Champions League Elite kể từ khi giải đấu đổi tên và áp dụng thể thức mới từ năm 2024.

Nguyễn Filip cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng trên sân Adelaide Utd cùng tấm vé dự AFC Champions League Elite 2026/27 (Ảnh: FBNV)

Trang chủ AFC Champions League chúc mừng CLB Công an Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Thành tích lịch sử của đội bóng ngành Công an nhận được sự ngợi khen của truyền thông, người hâm mộ châu lục và Liên đoàn bóng đá châu Á.

"CLB Công an Hà Nội của Việt Nam đã đánh bại Adelaide Utd của Australia với tỷ số 2-0 để giành vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27. Đội vô địch V-League của HLV Alexandre Polking đã giữ sạch lưới trước Adelaide trong suốt trận đấu, và ghi 2 bàn thắng nhờ công Brayan Perea và David Henen", trang chủ AFC viết trong bài tường thuật trận đấu.

Trong khi đó, trang facebook chính thức của giải đấu viết: "Lịch sử được viết tại Australia! Chúc mừng CLB Công an Hà Nội. Hẹn gặp đại diện Việt Nam tại vòng bảng AFC Champions League Elite".

Công an Hà Nội FC vinh dự là một trong 5 đại diện của Đông Nam Á dự Cúp C1 châu Á - AFC Champions League Elite 2026/27, bên cạnh Buriram Utd, Ratchaburi, Port FC (Thái Lan) và JDT (Malaysia).

Theo lịch, ngày 18-8 tại Malaysia, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội bóng giành quyền dự AFC Champions League Elite 2026/27 khu vực phía Đông, bao gồm CLB Công an Hà Nội.