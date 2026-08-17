ĐT Việt Nam nối dài kỷ lục bất bại khó tin cùng HLV Kim Sang-sik

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về, đồng thời nối dài chuỗi bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên 23 trận.

Tối 16-8, bàn thắng của Xuân Son cùng pha phản lưới của Danish giúp ĐT Việt Nam hạ Malaysia 2-0 trên sân khách, mở toang cánh cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026 dù còn trận bán kết lượt về sau đây 3 ngày.

Quan trọng hơn, chiến thắng tại Malaysia giúp ĐT Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời Kim Sang-sik lên con số 23. Trong đó, đội tuyển giành tới 20 chiến thắng và chỉ có 3 trận hòa.

ĐT Việt Nam lập kỷ lục 23 trận bất bại cùng HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)

Đây là thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ngay cả giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển cũng chưa từng sở hữu chuỗi bất bại dài như vậy.

Mạch trận ấn tượng của tuyển Việt Nam bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10-2024. Kể từ đó, đội tuyển duy trì thành tích bất bại qua nhiều đấu trường và các đợt tập trung quốc tế.

Thầy trò Kim Sang-sik đã đi qua trọn vẹn hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 mà không để thua, tiếp đó giữ thành tích bất bại tại vòng loại Asian Cup 2027, các trận giao hữu quốc tế chính thức trong những dịp FIFA Days và tiếp tục duy trì mạch trận này tại ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia vì thế có ý nghĩa lớn hơn một kết quả thuận lợi ở bán kết lượt đi. Nó tiếp tục củng cố dấu ấn của Kim Sang-sik trong hành trình cùng tuyển Việt Nam và đưa "Những chiến binh Sao vàng" tiến gần hơn mục tiêu bảo vệ chức vô địch khu vực.