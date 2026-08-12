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Công an Hà Nội FC tự hào đại diện hình ảnh bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á

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Băng Tâm

ANTD.VN - "Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những người giỏi nhất. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một CLB mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á", HLV Polking tự hào sau khi cùng Công an Hà Nội FC giành tấm vé lịch sử tham dự AFC Champions League Elite 2026/27.

Dù phải chơi trên sân khách trong tình cảnh thiếu một số trụ cột đang làm nhiệm vụ quốc tế tại ASEAN Cup 2026, song CLB Công an Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục và ấn tượng trước chủ nhà Adelaide Utd (Australia) tại trận play-off tối 11-8.

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CLB Công an Hà Nội (trái) trong trận thắng đại diện Australia - Adelaide Utd tại vòng play-off AFC Champions League Elite 2026/27 ngày 11-8-2026 (Ảnh: CAHN FC)

Tự hào đại diện Việt Nam tại đấu trường số 1 châu Á

Kết quả này giúp đội bóng ngành Công an lần đầu tiên giành quyền tham dự AFC Champions League Elite 2026/27, đồng thời là đại diện đầu tiên của Việt Nam dự đấu trường lớn nhất châu Á kể từ khi giải thay đổi thể thức, tên gọi.

Đây là kết tinh của nhiều yếu tố: sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện từ các cấp lãnh đạo; chiến lược bài bản, đúng đắn của ban lãnh đạo đội bóng; tinh thần đoàn kết, tận hiến của thầy trò HLV Polking; và không thể thiếu sự đồng hành, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Hai chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia, ngôi á quân C1 Đông Nam Á và nay là tấm vé lịch sử dự cúp C1 châu Á chỉ sau 4 năm trở lại bóng đá chuyên nghiệp, Công an Hà Nội FC đang tiến từng bước vững trãi, khẳng định vị thế tại sân chơi quốc nội và từng bước chinh phục đấu trường quốc tế.

"Tham dự AFC Champions League Elite, thi đấu với những đối thủ mạnh hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đó là cơ hội tốt nhất để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những người giỏi nhất. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một CLB mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á", HLV Polking bày tỏ.

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Thầy trò HLV Polking tự hào đại diện bóng đá Việt Nam chinh phục đấu trường số 1 châu Á (Ảnh: AFC)

Căng buồm ra biển lớn

AFC Champions League Elite là đấu trường số 1 châu Á cấp CLB, nơi hội tụ tinh hoa cùng các đại diện mạnh nhất của những nền bóng đá phát triển. Đẳng cấp đi cùng sự cạnh tranh khốc liệt, song ngược lại, mang tới cơ hội học hỏi, cọ xát và vươn tầm cho các đội bóng nhóm dưới.

AFC Champions League Elite 2026/27 diễn ra từ ngày 14-9-2026 đến 1-5-2027 với 32 đội tham dự, chia làm hai khu vực Đông Á (16 đội) và Tây Á (16 đội). Hai khu vực thi đấu độc lập và bắt đầu bắt cặp đấu đan xen từ vòng tứ kết, chọn ra các đại diện vào bán kết, chung kết.

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CLB Công an Hà Nội sẵn sàng chinh phục AFC Champions League 2026/27
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CLB Công an Hà Nội sẽ tranh tài ở nhóm 16 đội bóng khu vực Đông Á

Ngày 18-8 tới, tại trụ sở ở Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội bóng khu vực Đông Á tranh tài AFC Champions League Elite.

CLB Công an Hà Nội nằm nhóm hạt giống số 4 (nhóm cuối) cùng với Ratchaburi (Thái Lan), Kyoto Sanga, Gamba Osaka (Nhật Bản), và dự báo sẽ gặp nhiều thách thức từ các đối thủ hàng đầu châu lục.

Song, khi mục tiêu giành vé tham dự C1 châu Á đã hoàn thành xuất sắc, CLB Công an Hà Nội sẽ bước vào tranh tài giải đấu với tâm thế thoải mái, thể hiện hình ảnh đẹp của đội bóng 70 năm tuổi, của bóng đá Việt Nam và cố gắng tiến xa nhất có thể.

Bóng đá Đông Nam Á lập kỷ lục

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5 đại diện Đông Nam Á dự AFC Champions League Elite 2026/27

Với tấm vé của CLB Công an Hà Nội, lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Đông Nam Á có tới 5 đại diện góp mặt Cúp C1 châu Á, chiếm 31% số đội tranh tài khu vực phía Đông. Bốn đại diện còn lại của khu vực gồm: Buriram Utd, Ratchaburi, Port FC (Thái Lan) và JDT (Malaysia).

Kỷ lục này cho thấy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường số 1 châu lục.

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Từ khóa:

#AFC Champions League Elite #CLB Công an Hà Nội

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