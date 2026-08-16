Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Cầu Giấy tổ chức giải Pickleball mở rộng lần thứ 2

ANTD.VN -Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội và Công an phường Cầu Giấy phối hợp tổ chức giải Pickleball mở rộng lần thứ 2 năm 2026.

Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2026), 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026), ngày 15/8/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP và Công an phường Cầu Giấy phối hợp tổ chức Giải Pickleball mở rộng lần thứ 2 năm 2026.

Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên đến từ các đơn vị phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã trong CATP, Viện kiểm sát nhân dân khu vực và các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia ở 3 nội dung.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tăng cường mối quan hệ phối hợp, đoàn kết, gắn bó trong giữa cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị; đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Một số hình ảnh tại Giải thi đấu: