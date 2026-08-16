Lê Giang thoát thẻ đỏ, Malaysia phản lưới, tuyển Việt Nam tiến sát chung kết ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Pha bay người đánh đầu thành bàn đẹp mắt của Xuân Son, tình huống thoát thẻ đỏ kịch tính của thủ môn Lê Giang Patrick, và pha phản lưới của cầu thủ Malaysia góp phần tăng thêm cảm xúc cho chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Tối 16-8, đương kim vô địch Việt Nam (nhất bảng A) làm khách trên sân của Malaysia (nhì bảng B) trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Ngoài việc phải chơi dưới sức ép từ khán giả đối phương, mặt cỏ lá gừng của sân Kuala Lumpur ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng triển khai lối chơi ban bật nhỏ kỹ thuật của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) và Malaysia nhập cuộc thận trọng (Ảnh: Asean United FC)

Nửa đầu hiệp 1, hai đội chơi thận trọng và không có nhiều tình huống tấn công thật sự sắc sảo.

Phút 32, Lê Giang Patrik cản phá xuất sắc tình huống dứt điểm cận thành của tiền đạo đối phương. Daryl Sham lao vào đá bồi ở tuyến hai nhưng lại đưa bóng đi quá cao.

Phút 45+5, ThànhLong có đường chuyền vượt tuyến đầy tinh tế, Tiến Anh nhận bóng rồi tạt vào như đặt cho Xuân Son bay người đánh đầu thành bàn đẹp mắt, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son mở tỉ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Asean United FC)

Sang hiệp 2, Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ.

Phút 60, Sumareh thoát xuống nguy hiểm khiến Văn Vĩ vất vả phá bóng, cùng thời điểm thủ thành Lê Giang Patrik lao ra truy cản tiền đạo đối phương. Ban đầu, trọng tài rút thẻ đỏ với thủ môn tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã xóa thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik và xác định lỗi thuộc về Sumareh.

Những phút cuối trận, HLV Kim Sang-sik thực hiện điều chỉnh nhân sự.

Phút 86, Quang Hải - một trong 3 cầu thủ được tung vào sân ghi dấu ấn với cú chọc khe khó chịu, khiến Faris Danish lóng ngóng phá bóng về thẳng lưới nhà.

Thắng chung cuộc 2-0 trên sân khách, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19-8 tới. Mục tiêu của toàn đội đề ra trước giải là vào chung kết và nỗ lực bảo vệ thành công chức vô địch.