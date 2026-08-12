VFF chúc mừng CLB Công an Hà Nội giành vé C1 châu Á lịch sử

ANTD.VN - Ngày 12-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng CLB Công an Hà Nội với thành tích giành quyền tham dự Vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 – giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á.

VFF cho biết ở trận play-off tranh suất tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 diễn ra trên sân khách, CLB Công an Hà Nội đã thi đấu đầy bản lĩnh và giành chiến thắng 2-0 trước Adelaide United (Australia).

Kết quả này giúp đại diện của Việt Nam giành quyền góp mặt tại giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á mùa giải 2026/27.

VFF chúc mừng CLB Công an Hà Nội giành vé C1 châu Á (Ảnh: VFF)

"Chiến thắng trước Adelaide United là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và bản lĩnh thi đấu của tập thể CLB Công an Hà Nội. Đây cũng là dấu mốc đáng tự hào, góp phần khẳng định sự phát triển và nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế", VFF nhấn mạnh.

VFF bày tỏ tin tưởng CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu, duy trì sự tập trung và nỗ lực hết mình tại AFC Champions League Elite 2026/27, hướng tới những kết quả tích cực và mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

"VFF một lần nữa chúc mừng CLB Công an Hà Nội và chúc toàn thể đội bóng tiếp tục thi đấu thành công, đạt nhiều thành tích tốt tại các giải đấu trong nước và quốc tế", trích thông báo VFF.

Mùa 2026/27, CLB Công an Hà Nội là đại diện duy nhất Việt Nam dự C1 châu Á, bên cạnh 3 đấu trường khác là C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.