Thairath: "Thái Lan đá vượt ngoài mong đợi, Việt Nam chắc đang lo lắng"

ANTD.VN - "Có người nói rằng Thái Lan vẫn chưa đối mặt với thử thách thực sự nào như tuyển Việt Nam. Nhưng Việt Nam chắc đang lo lắng khi thấy Thái Lan chơi như thế này, bởi vì chúng ta đã vượt quá mong đợi", tờ Thairath bình luận sau khi đội nhà thắng Singapore 3-1 tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Ở trận bán kết lượt đi gặp Singapore tối 15-8, Thái Lan dù phải chơi trên sân đối phương, chấp nhận thế phòng thủ và chỉ chiếm 28% quyền kiểm soát bóng, song đã thắng chung cuộc 3-1.

Kết quả này giúp "Voi chiến" rộng cửa vào chung kết, dù còn trận bán kết lượt về trên sân nhà vào ngày 18-8.

"Đội tuyển Thái Lan khó bỏ lỡ cơ hội vào chung kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam chắc đang lo lắng", Thairath chạy tít sau chiến thắng của đội nhà.

Thairath: "Tuyển Việt Nam chắc đang lo lắng" (Ảnh chụp màn hình)

Tờ báo đánh giá cao chiến thắng của đội nhà trước Singapore - đội bóng từng gây khó khăn và buộc Việt Nam, Indonesia cùng phải chia điểm tại vòng bảng. Đáng chú ý, trận này, Thái Lan chấp nhận chơi thế "cửa dưới", nhường quyền kiểm soát cho bóng cho chủ nhà song đã rất hiệu quả trong việc phản công, ghi bàn.

"Trận đấu của chúng ta không đẹp mắt khi chỉ kiểm soát bóng 27% trong hiệp một và 29% trong hiệp hai, nhưng điều quan trọng là đã thắng. Đôi khi, bóng đá không nhất thiết lúc nào cũng phải đẹp. Tỷ số cuối cùng mới quan trọng hơn", Thairath bình luận.

Tờ báo của Thái Lan dành lời khen ngợi đội nhà khi tính tới lúc này đã ghi được 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

"Có người nói rằng Thái Lan vẫn chưa đối mặt với thử thách thực sự nào như tuyển Việt Nam - đương kim vô địch. Nhưng Việt Nam chắc đang lo lắng khi thấy Thái Lan chơi như thế này, bởi vì chúng ta đã vượt quá mong đợi", Thairath viết.

Trái với sự hưng phấn có phần kiêu ngạo của Thairath, HLV trưởng tuyển Thái Lan - Anthony Hudson khiêm tốn.

"Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn vì Singapore có đội hình được tổ chức tốt và tạo ra áp lực. Đối phó với một đội bóng như vậy đòi hỏi một số điều chỉnh. Mục tiêu chính của chúng tôi là cố gắng giữ bóng và kiểm soát trận đấu càng nhiều càng tốt, nhưng đôi khi trong bóng đá, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Mục tiêu quan trọng là giành chiến thắng, và chúng tôi đã đạt được điều đó. Sau khi trở về Thái Lan, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện và sửa chữa những sai lầm của mình, chuẩn bị cho trận lượt về và không được phép chủ quan", nhà cầm quân 45 tuổi người Anh nói.