ANTD.VN - Chiến thắng 2-0 trước Adelaide United ngay trên đất Australia không chỉ đưa CLB Công an Hà Nội (CAHN) lần đầu góp mặt ở AFC Champions League Elite, mà còn góp phần tạo nên một cột mốc đặc biệt cho bóng đá Đông Nam Á. Mùa giải 2026/27 sẽ chứng kiến khu vực này có tới 5 đại diện tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á.

CAHN đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong ngày bóng đá Việt Nam trở lại sân khấu lớn của châu Á. Đánh bại Adelaide United 2-0 trên sân khách, đội bóng ngành Công an giành quyền góp mặt ở League Stage của AFC Champions League Elite 2026/27.

Đây là lần đầu tiên một CLB Việt Nam hiện diện ở giai đoạn chính của giải đấu, kể từ khi sân chơi số một châu Á cấp CLB được chuyển sang thể thức Elite. Nhưng ý nghĩa của tấm vé mà Công an Hà Nội FC giành được không chỉ dừng lại ở phạm vi bóng đá Việt Nam.

Công an Hà Nội FC tạo cột mốc lịch sử, Đông Nam Á lập kỷ lục ở cúp C1 châu Á (Ảnh: CAHN)

Sự xuất hiện của thầy trò HLV Mano Polking giúp Đông Nam Á có tổng cộng 5 CLB tham dự AFC Champions League Elite mùa giải 2026/27.

Bên cạnh đại diện Việt Nam là Johor Darul Ta'zim của Malaysia cùng ba CLB Thái Lan gồm Buriram United, Port FC và Ratchaburi FC.

Đây là số lượng đại diện lớn nhất của Đông Nam Á kể từ khi AFC Champions League Elite ra đời ở mùa giải 2024/25.

Con số này càng đáng chú ý khi khu vực phía Đông của AFC Champions League Elite mùa tới chỉ có 16 đội. Như vậy, riêng Đông Nam Á đóng góp 5 đại diện, chiếm hơn 31%.

Đó là tỷ lệ cho thấy vị thế đang được cải thiện của bóng đá cấp CLB Đông Nam Á tại đấu trường châu lục.

Công an Hà Nội FC hứa hẹn làm nên bất ngờ ở AFC Champions League Elite (Ảnh: CAHN)

Trong những mùa giải đầu tiên của kỷ nguyên Elite, niềm hy vọng lớn nhất của Đông Nam Á thường được đặt vào Buriram United và Johor Darul Ta'zim.

Hai đội bóng này sở hữu nền tảng tài chính mạnh, lực lượng ngoại binh chất lượng và kinh nghiệm dày dạn tại đấu trường châu lục. Buriram từng tiến vào tứ kết AFC Champions League Elite 2024/25 trước khi dừng bước trước Al Ahli, trong khi Johor nhiều lần cho thấy họ có thể cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Á.

Với CAHN, hành trình tại AFC Champions League Elite 2026/27 mới chỉ bắt đầu. Nhưng ngay từ thời điểm này, chiến thắng trước Adelaide United đã mang đến một dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á. Đây cũng là cơ hội để bóng đá khu vực tiếp tục chứng minh không chỉ đến cúp C1 châu Á để góp mặt, mà hoàn toàn có thể tạo ra những câu chuyện đẹp của riêng mình.