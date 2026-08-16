Man City bị Arsenal vùi dập ở trận tranh Siêu cúp

ANTD.VN - Đêm 16-8, Arsenal khởi đầu mùa giải mới bằng màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Man City 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh tại Cardiff, qua đó lần thứ 18 giành danh hiệu này.

Trận này, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh cho thấy sự chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu mới trôi qua 23 giây, Riccardo Calafiori đã đưa Arsenal vượt lên.

Từ tình huống triển khai tấn công nhanh, Lewis-Skelly che chắn tốt rồi chọc khe để Calafiori xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ người Italia dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, không cho Gianluigi Donnarumma cơ hội cản phá.

Calafiori giúp Arsenal dẫn trước rất sớm (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng đến gần như ngay lập tức khiến Man City phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu. Phút 16, Phil Foden có cơ hội đáng chú ý với cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng David Raya phản xạ kịp thời để đẩy bóng. Ngay sau đó, O'Reilly tranh chấp với Ben White rồi chuyền ngang cho Erling Haaland dứt điểm nối, song tiền đạo người Na Uy vẫn không thể thắng Raya.

Trong lúc Man City chưa tìm được bàn gỡ, Arsenal tiếp tục khai thác tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Arsenal chơi quá hiệu quả trận này (Ảnh: Getty Images)

Phút 28, Martin Odegaard từ cánh phải ngoặt vào trung lộ rồi thực hiện quả tạt xoáy về phía cột xa. Tân binh Tzolis đánh đầu đưa bóng vào khu vực trước khung thành. Kai Havertz lập tức băng vào đánh đầu ở cự ly khoảng 5m, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Đây tiếp tục là một trận đấu mà Havertz cho thấy cái duyên đặc biệt trước Man City. Tiền đạo người Đức đã góp dấu giày vào 7 bàn thắng trong những lần đối đầu đội bóng này ở cấp CLB, gồm 4 bàn và 3 kiến tạo, nhiều hơn trước bất kỳ đối thủ nào khác trong sự nghiệp.

Đầu hiệp hai, Arsenal tiếp tục tạo ra thế trận thuận lợi và nhanh chóng có bàn thứ ba. Ngay phút 48, Odegaard loại bỏ Gvardiol, thực hiện động tác giả khiến Donnarumma đổ người sang trái, trước khi dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống.

Arsenal lần thứ 18 giành Siêu cúp Anh (Ảnh: Getty Images)

Những phút còn lại của hiệp 2 chứng kiến nỗ lực bất thành của các học trò HLV Enzo Maresca. Arsenal bảo toàn lợi thế 3-0 và chính thức giành Siêu cúp Anh lần thứ 18 trong lịch sử, chỉ còn kém kỷ lục 21 lần của MU.