Thầy ngoại dẫn 2 đại diện Việt Nam chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á

Ở mùa giải 2026/27 khởi tranh từ tháng 8 tới, Công an TP.HCM - đương kim vô địch Cúp quốc gia và Công an Hà Nội - đương kim vô địch V-League sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Cúp C1 Đông Nam Á.

Để chuẩn bị cho lần đầu góp mặt giải đấu số 1 khu vực, CLB Công an TP.HCM bên cạnh kiện toàn lực lượng cầu thủ cũng nhanh chóng bổ nhiệm dàn HLV ngoại.

CLB Công an TP.HCM bổ nhiệm HLV trưởng Diles Athanasios Arthur

Theo đó, ông Diles Athanasios Arthur - sinh 1982, quốc tịch Australia, sẽ giữ vai trò HLV trưởng. Đây là nhà cầm quân có nhiều năm kinh nghiệm tại giải VĐQG Australia, khi tham gia huấn luyện các đội bóng như Melbourne Victory, Newcastle Jets, Western Sydney Wanderers.



Giúp việc cho HLV trưởng Arthur sẽ là hai đồng hương Australia: trợ lý chuyên môn Peter Kofinas và trợ lý thể lực Dean Filopoulos. Cả hai đều có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại giải VĐQG Australia.

Bộ ba chuyên gia người Australia có 1,5 tháng để hòa nhập và vận hành lối chơi tại CLB Công an TP.HCM, trước khi chính thức mở đầu mùa giải 2026/27 bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia 2026 gặp CLB Công an Hà Nội ngày 30-8.

Sau đó, cả hai đội bóng ngành Công an sẽ sát cánh cùng nhau chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, nơi Công an TP.HCM ra quân bảng A gặp Ratchaburi (Thái Lan) ngày 7-10 còn Công an Hà Nội gặp Lion City Sailors (Singapore) ở lượt đầu bảng B một ngày sau đó.

HLV Polking cùng CLB Công an Hà Nội sẽ trở lại chinh phục C1 Đông Nam Á, nơi toàn đội từng giành á quân mùa 2024/25

Giống như Công an TP.HCM, CLB Công an Hà Nội đặt niềm tin vào ê-kíp HLV ngoại, nơi HLV mang hai quốc tịch Đức - Brazil Mano Polking đã khẳng định giá trị bằng các chức vô địch V-League 2025/26, Cúp quốc gia 2024/25, Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25.

Mục tiêu của CLB Công an TP.HCM và Công an Hà Nội là tiến sâu nhất có thể tại C1 Đông Nam Á 2026/27, dù phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc của giải quốc nội. Riêng Công an Hà Nội còn đại diện Việt Nam góp mặt đấu trường cúp châu Á mùa tới.