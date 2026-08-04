Chuyên gia Indonesia chỉ ra nguyên nhân đội nhà thảm bại trước ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Thất bại 0-3 ngay trên sân Pakansari trước tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 tiếp tục trở thành chủ đề được truyền thông Indonesia mổ xẻ. Trên tờ Bola, bình luận viên bóng đá Luciano Leandro cho rằng đội tuyển Garuda thua toàn diện vì ba điểm yếu lớn, trong đó khả năng chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự là nguyên nhân khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Sau trận đấu thuộc lượt ba bảng A ASEAN Cup 2026, Luciano Leandro đã có những phân tích đáng chú ý trên Bola về màn trình diễn của đội tuyển Indonesia. Theo cựu danh thủ gốc Brazil, người rất am hiểu bóng đá Indonesia, thất bại ngay trên sân nhà là kết quả đáng thất vọng nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển xứ Vạn đảo nhìn lại những vấn đề tồn tại.

"Indonesia không thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận đấu này. Thất bại 0-3 trên sân nhà chắc chắn rất đáng thất vọng, nhưng đây cũng phải là bài học để đội tuyển phát triển trong tương lai", Luciano nhận định.

Xuân Son khai thác triệt để sai lầm hàng thủ Indonesia để nâng tỉ số lên 3-0 (Ảnh: Bola)

Việt Nam trừng phạt mọi sai lầm của Indonesia

Điểm yếu đầu tiên được Luciano Leandro nhắc tới là khả năng chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự của Indonesia.

Theo ông, mỗi khi mất bóng, các cầu thủ Garuda đều lùi về quá chậm, tạo ra rất nhiều khoảng trống để tuyển Việt Nam khai thác bằng những pha phản công tốc độ.

"Điều dễ nhận thấy nhất là khả năng chuyển đổi phòng ngự của Indonesia rất kém. Sau khi mất bóng, các cầu thủ trở lại vị trí quá chậm và Việt Nam đã tận dụng điều đó rất hiệu quả. Một đội bóng có chất lượng như Việt Nam luôn biết cách trừng phạt những sai lầm như vậy", Luciano Leandro nói.

Thực tế trên sân Pakansari đã chứng minh nhận định này khi cả ba bàn thắng của tuyển Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Các học trò của HLV Kim Sang-sik liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Indonesia để Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son lần lượt ghi bàn.

Hàng thủ Indonesia thiếu sự gắn kết

Ngoài khả năng chuyển đổi trạng thái, Luciano Leandro cũng đánh giá hàng phòng ngự Indonesia thi đấu thiếu tổ chức.

Theo ông, sự phối hợp giữa các hậu vệ chưa đủ chặt chẽ, đặc biệt trong việc giao tiếp và bọc lót khi đối mặt với những pha lên bóng tốc độ của tuyển Việt Nam.

"Hàng thủ Indonesia thiếu sự phối hợp và giao tiếp, đặc biệt khi đối mặt với các tình huống phản công nhanh. Nếu muốn cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất Đông Nam Á, tổ chức phòng ngự chắc chắn phải được cải thiện", chuyên gia này nhận định.

Luciano cho rằng đây là vấn đề cần được HLV John Herdman sớm khắc phục nếu Indonesia muốn tiến xa hơn ở các giải đấu lớn.

Hàng công thiếu sự sắc bén

Bên cạnh những hạn chế nơi hàng thủ, cựu danh thủ gốc Brazil cũng không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ tấn công Indonesia.

Dù cầm bóng trong nhiều thời điểm, đội chủ nhà lại không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành của Patrik Lê Giang.

"Indonesia cố gắng triển khai tấn công nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Khả năng đưa ra quyết định ở một phần ba cuối sân, chất lượng đường chuyền quyết định cũng như khả năng dứt điểm đều cần được cải thiện", Luciano Leandro nhấn mạnh.

Trong suốt 90 phút, Indonesia chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài hướng đến tiền đạo cao 1,96 m Mitchell Baker. Tuy nhiên, trước sự bọc lót kín kẽ của Bùi Hoàng Việt Anh cùng các đồng đội, tiền đạo này gần như không tạo ra khác biệt.

ĐT Việt Nam thắng đậm ngay trên đất Indonesia (Ảnh: Bola)

Indonesia tự làm khó mình trong cuộc đua bán kết

Thất bại 0-3 khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt trận cuối, Indonesia buộc phải đánh bại Singapore trên sân Jalan Besar nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, chiến thắng ngay trên sân Pakansari tiếp tục khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Với lối chơi kỷ luật, khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, tuyển Việt Nam đã khiến chính giới chuyên môn Indonesia phải thừa nhận sự vượt trội của thầy trò HLV Kim Sang-sik.