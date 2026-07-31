Báo Thái ngạc nhiên vì ế vé xem đội nhà quyết đấu Malaysia

ANTD.VN - Dẫn tình trạng ế vé trận Thái Lan - Malaysia trước giờ bóng lăn, Thairath chỉ ra thực tế ASEAN Cup đang "mất giá" tại xứ chùa vàng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tại sao vẫn còn vé xem trận đấu Thái Lan - Malaysia ở tất cả các khu khán đài", tờ Thairath mở đầu bài viết về thực trạng người hâm mộ Thái Lan ngày càng thờ ơ với giải đấu số 1 khu vực là ASEAN Cup 2026.

Tờ báo cho biết cả Thái Lan (3 điểm/1 trận) và Malaysia (6 điểm/2 trận) đều khởi đầu toàn thắng tại giải. Cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 1-8 được ví như "chung kết sớm" của bảng đấu. Những màn so tài giữa hai đội trong quá khứ cũng luôn rất được chờ đợi. Thế nhưng ở ASEAN Cup này, sức hút đã sụt giảm mà bằng chứng là tình trạng ế vé nghiêm trọng trước giờ bóng lăn.

"Đây là điều lạ, bởi vé xem ASEAN Cup ngang với các trận gần đây của đội tuyển, như trận gặp Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2026 - nơi người hâm mộ Thái Lan sẵn sàng bỏ gấp 3-4 lần tiền giá gốc để mua vé "chợ đen", Thairath chỉ ra.

Ế vé xem trận Thái Lan quyết đấu Malaysia tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh minh họa: Thairath)

Tác giả bài báo cho biết trong ký ức về ASEAN Cup hay AFF Cup, Tiger trước kia là cảnh chen chúc xếp hạng, cháy vé các trận có Thái Lan thi đấu, trái ngược với bầu không khí ảm đạm hiện tại.

Thairath chỉ ra một số nguyên nhân như: Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất dự ASEAN Cup 2026; sức hút giải đấu không cao bằng các giải châu lục hay vòng loại World Cup; những mùa giải gần đây người dân Thái Lan phải trả tiền để xem phát sóng trực tiếp thay vì miễn phí như trước khiến sự quan tâm sụt giảm dần...

Trái ngược với tình cảnh ế vé xem chủ nhà Thái Lan là hình ảnh người hâm mộ xếp hàng dại chờ mua vé xem các trận đấu có Việt Nam hay Indonesia thi đấu tại bảng B.

Trong lịch sử 30 năm với 15 mùa giải đã tổ chức, Thái Lan dẫn đầu bảng thành tích khi giành tới 7 cúp vàng.

Tuy nhiên gần đây, Việt Nam vươn lên mạnh mẽ với 2 chức vô địch trogn 4 mùa gần nhất, bên cạnh tham vọng lần đầu vô địch của đội 6 lần về nhì là Indonesia khiến Thái Lan phần nào gặp khó trong cuộc đua vô địch. Bản thân các tuyển thủ Thái Lan cũng khát khao giành lại vị thế số 1 khu vực, sau trận chung kết mùa trước thua Việt Nam ngay trên sân nhà.

Dự báo, tình trạng ế vé các trận Thái Lan thi đấu sẽ được cải thiện khi họ vào bán kết, gặp các đối thủ duyên nợ như Việt Nam hay Indonesia.