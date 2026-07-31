UEFA dọa tẩy chay World Cup, FIFA nguy cơ khủng hoảng chưa từng có

ANTD.VN - Bóng đá thế giới đang đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu chưa từng có, khi toàn bộ 55 Liên đoàn thành viên của LĐBĐ châu Âu (UEFA) thống nhất sẽ tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức, nếu Chủ tịch Gianni Infantino tiếp tục kế hoạch bán một phần quyền sở hữu thương mại World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Mỹ.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp khẩn kéo dài gần hai giờ của UEFA hôm 30-7. Theo tuyên bố chung, các Liên đoàn bóng đá ở châu Âu đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối để phản đối đề xuất của FIFA, bất chấp trước đó từng xuất hiện lo ngại rằng một số nền bóng đá nhỏ có thể bị thuyết phục bởi những lợi ích tài chính mà kế hoạch này mang lại.

Tây Ban Nha - đại diện của UEFA - vô địch World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Trước đó, xuất hiện thông tin FIFA có kế hoạch thành lập một công ty con chuyên phụ trách hoạt động thương mại để vận hành các giải đấu lớn như World Cup. Điều này cũng cho phép các nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần. FIFA cho biết sẽ mời các bên thứ ba thực hiện những khoản đầu tư thiểu số, không nắm quyền kiểm soát mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE).

Dẫn đầu nhóm nhà đầu tư của FFE là Thrive Eternal - quỹ đầu tư mạo hiểm do Joshua Kushner sáng lập. Đây là em trai của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều này tạo nên sự phản đối dữ dội từ UEFA. Trong những ngày tới, UEFA sẽ gửi văn bản chính thức tới FIFA, khẳng định các đội tuyển quốc gia thuộc châu Âu sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào do FIFA tổ chức nếu kế hoạch trên không bị hủy bỏ hoàn toàn.

Động thái cứng rắn này được xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Chủ tịch Gianni Infantino. Theo lộ trình hiện nay, các Liên đoàn thành viên có thời hạn đến ngày 19-9 để đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất của FIFA. Tuy nhiên, với lập trường thống nhất từ UEFA, sức ép buộc FIFA phải điều chỉnh hoặc rút lại kế hoạch đang gia tăng đáng kể.

Trong thông cáo được công bố sau cuộc họp, UEFA khẳng định các đội tuyển thuộc Liên đoàn sẽ không góp mặt ở bất kỳ giải đấu nào của FIFA nếu đề xuất vẫn tồn tại.

"Các đội tuyển quốc gia của UEFA sẽ không tham dự các giải đấu của FIFA cho đến khi kế hoạch này bị hủy bỏ hoàn toàn, và FIFA đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc rằng quyền quản trị cũng như các giải đấu của mình sẽ không bao giờ được mở cửa cho sở hữu tư nhân", tuyên bố nêu rõ.

Cuộc họp được chủ trì bởi Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin với sự tham dự của các thành viên Ban điều hành UEFA cùng các đại diện trong Hội đồng FIFA. Theo nhiều nguồn tin, không khí thảo luận diễn ra hết sức thống nhất khi khoảng 20 lãnh đạo Liên đoàn quốc gia lần lượt phát biểu, bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phản đối FIFA.

Trong số đó có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Debbie Hewitt, người được các đại biểu đánh giá đã đưa ra những lập luận rất thuyết phục nhằm bảo vệ lập trường tẩy chay.

Ngay sau cuộc họp, Liên đoàn bóng đá Anh cũng ra tuyên bố khẳng định hoàn toàn đồng thuận với các liên đoàn châu Âu. "Chúng tôi sát cánh cùng các đồng nghiệp châu Âu và hoàn toàn ủng hộ lập trường chung. World Cup thuộc về bóng đá và sẽ luôn như vậy", người phát ngôn FA nhấn mạnh.

Nếu FIFA không thay đổi quan điểm, làn sóng tẩy chay nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ các giải đấu nữ và trẻ. Theo kế hoạch của UEFA, FIFA U20 Women's World Cup tổ chức tại Ba Lan từ ngày 5-9 sẽ là giải đấu đầu tiên chịu tác động. Sáu trong tổng số 24 đội tham dự đến từ các quốc gia thành viên UEFA.

Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Anh cũng sẽ bước vào vòng play-off World Cup gặp Hy Lạp trong tháng 10. Nếu FIFA vẫn giữ nguyên kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Anh sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc tham dự vòng loại.

Chủ tịch Gianni Infantino đang đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền tại FIFA năm 2016 (Ảnh: The Guardian)

UEFA đồng thời kêu gọi các liên đoàn ở những khu vực khác cùng lên tiếng phản đối. Theo đánh giá của tổ chức này, nhiều quốc gia châu Á cũng đang chia sẻ quan điểm tương tự và có thể tạo nên sức ép lớn hơn đối với FIFA.

Những diễn biến mới cũng làm dấy lên khả năng cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm tới sẽ xuất hiện đối thủ thực sự của Gianni Infantino. Theo nhiều nguồn tin trong bóng đá châu Âu, quyết định thống nhất của UEFA có thể mở đường cho một ứng viên được các liên đoàn châu Âu hậu thuẫn ra tranh cử, thay vì để ông Infantino tái đắc cử mà không gặp sự cạnh tranh đáng kể.

Không chỉ UEFA, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn và nhất trí bác bỏ đề xuất của FIFA. Tuy chưa tuyên bố tẩy chay như UEFA, nhưng theo nhiều nguồn tin, phần lớn trong số 41 thành viên của CONCACAF đang dần mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông Infantino.

Với sự phản đối đồng loạt từ UEFA cùng dấu hiệu rạn nứt tại CONCACAF, Chủ tịch Gianni Infantino đang đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền tại FIFA năm 2016. Nếu không tìm được tiếng nói chung với các Liên đoàn thành viên trong thời gian tới, kế hoạch cải tổ gây tranh cãi của FIFA có nguy cơ đẩy bóng đá thế giới vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng chưa từng có.