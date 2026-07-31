Xuân Son: "Giấc mơ lớn nhất của tôi là đưa tuyển Việt Nam dự World Cup"

ANTD.VN - Không chỉ đặt mục tiêu cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son còn ấp ủ một khát vọng lớn hơn rất nhiều - góp phần đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên tham dự FIFA World Cup.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), chân sút 29 tuổi trải lòng về hành trình từ Brazil đến Việt Nam, quãng thời gian vượt qua chấn thương nghiêm trọng và giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia.

Xuân Son tiết lộ giấc mơ đưa tuyển Việt Nam dự World Cup (Ảnh: AFF)

"Việt Nam là nơi tôi muốn gắn bó cả cuộc đời"

Sinh ra tại thị trấn Pirapemas của Brazil, Xuân Son rời gia đình từ năm 14 tuổi để gia nhập học viện đào tạo trẻ ở Salvador với khát vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sau những năm đầu thi đấu tại quê nhà, anh tiếp tục trải nghiệm bóng đá ở Nhật Bản và Đan Mạch trước khi quyết định sang Việt Nam vào cuối năm 2019.

Chính lựa chọn ấy đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của tiền đạo mang tên gốc Rafaelson.

Xuân Son lần lượt khoác áo Nam Định, Đà Nẵng rồi Bình Định, nơi anh giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2023. Sau đó, chân sút này trở lại Nam Định, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V-League và tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa giải 2023/24.

Tháng 9-2024, sau 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Rafaelson chính thức nhập quốc tịch, mang tên Nguyễn Xuân Son.

"Thành thật mà nói, được trải nghiệm một nền văn hóa khác là điều rất tuyệt vời. Khi đến Việt Nam, tôi luôn cố gắng tìm hiểu văn hóa, thích nghi với cuộc sống cũng như bóng đá nơi đây. Tôi yêu Việt Nam và gia đình tôi cũng vậy", Xuân Son chia sẻ.

Tiền đạo 29 tuổi cho biết hai con của anh đều sinh ra tại Việt Nam và đó là lý do đất nước này luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim mình: "Hai con tôi đều sinh ra ở Việt Nam. Tôi muốn ở lại đây suốt cuộc đời. Điều tuyệt vời nhất là tôi luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ người hâm mộ".

Chấn thương tưởng khép lại sự nghiệp

Lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son tạo nên dấu ấn rực rỡ khi ghi 7 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải, góp công đưa tuyển Việt Nam lần thứ ba đăng quang Đông Nam Á.

Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi đau. Trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, Xuân Son bị gãy xương chày và xương mác chân phải - chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một năm.

"Giai đoạn đó thực sự rất khó khăn. Khi bị gãy chân, tôi từng nghĩ sự nghiệp của mình đã kết thúc", anh chia sẻ.

Sau khoảng 10 tháng điều trị và phục hồi, Xuân Son trở lại sân cỏ tại Shopee Cup 2025/26. Anh lập tức khẳng định đẳng cấp khi ghi 7 bàn thắng, giành danh hiệu đồng Vua phá lưới và đưa Nam Định vào bán kết.

"Tôi chỉ nghĩ đến việc được trở lại thi đấu. Tôi cảm thấy rất may mắn vì luôn có mọi người ở bên động viên. Chính tình yêu thương ấy đã tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua tất cả những bài tập và những ngày tháng khó khăn nhất", Xuân Son nói.

Đội phó tuyển Việt Nam và mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Bước vào ASEAN Cup 2026, Xuân Son được HLV Kim Sang-sik trao băng đội phó - minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của anh trong đội tuyển.

Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để cống hiến nhiều hơn: "Điều đó thúc đẩy tôi phải nỗ lực hết mình, chứng minh khả năng với các đồng đội và Ban huấn luyện".

Theo Xuân Son, áp lực luôn là điều tích cực nếu biết biến nó thành động lực.

"Khi được giao trách nhiệm lớn hơn, bạn phải cống hiến nhiều hơn. Tôi nghĩ áp lực là điều tốt vì nó khiến tôi cố gắng hơn trong tập luyện cũng như thi đấu", anh nói.

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, Xuân Son tin tuyển Việt Nam đủ khả năng bảo vệ chức vô địch: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và sẽ cống hiến 100% để trở thành nhà vô địch một lần nữa. Đó là thử thách mà toàn đội đều hướng tới".

Xuân Son (số 12) trong một trận đấu cùng ĐT Việt Nam (Ảnh: AFF)

World Cup là khát vọng lớn nhất

Dù rất quyết tâm chinh phục ASEAN Cup 2026, Xuân Son khẳng định mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp vẫn là cùng tuyển Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là được cùng Việt Nam dự World Cup", anh nhấn mạnh.

Theo tiền đạo gốc Brazil, nếu giấc mơ ấy trở thành hiện thực, đó sẽ là dấu mốc để đời: "Nếu tôi có thể góp phần giúp đất nước này giành vé dự World Cup, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam".

"Đó cũng là giấc mơ của gia đình tôi. Tôi đang nỗ lực hết mình và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đến World Cup. Điều đó sẽ rất đặc biệt với tất cả mọi người cũng như với mỗi cầu thủ", anh thêm vào.

Từ một cậu bé rời quê hương Brazil để theo đuổi giấc mơ sân cỏ, Xuân Son giờ đã coi Việt Nam là mái nhà thứ hai. Sau chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên, tiền đạo 29 tuổi vẫn còn nguyên khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, trước mắt là bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 và xa hơn là viết nên trang sử mới cùng tuyển Việt Nam tại FIFA World Cup.