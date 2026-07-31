Giải đấu FIFA có tuyển Việt Nam biến động lớn

ANTD.VN - Ngay sau khi FIFA công bố danh sách tham dự và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026, một đội tuyển có tên bất ngờ thông báo tham gia sự kiện khác cùng thời điểm. Diễn biến này đã tác động xấu đến giải đấu có tuyển Việt Nam góp mặt.

Ngày 31-7, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ cùng Liên đoàn bóng đá Brazil đồng loạt đăng tải thông tin về trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia hai nước vào đợt FIFA Days ngày 3-10.

"Liên đoàn bóng đá Ấn Độ tự hào thông báo rằng đội tuyển quốc gia nam Brazil sẽ thi đấu trận giao hữu quốc tế với Ấn Độ vào ngày 3-10-2026 tại Kolkata. Brazil - hạng 5 thế giới, 5 lần vô địch thế giới - là đội tuyển quốc gia nam thành công nhất trong lịch sử bóng đá. Ấn Độ sẽ tiếp đón Seleção tại sân vận động Vivekananda Yuba Bharati Krirangan trong một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử bóng đá Ấn Độ", Liên đoàn bóng đá Ấn Độ viết.

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ và Liên đoàn bóng đá Brazil cùng xác nhận về trận giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển vào ngày 3-10, cùng thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026

Đáng nói là thông báo trên phát đi ngay sau khi FIFA công bố danh sách và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 23-9 đến 3-10, nơi đội tuyển Ấn Độ được xếp vào bảng A hạng 1 cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore.

Trận giao hữu với Brazil diễn ra cùng thời điểm với FIFA ASEAN Cup 2026 nên gần như chắc chắn Ấn Độ sẽ rút khỏi giải đấu Đông Nam Á lần đầu do FIFA tổ chức. Trường hợp Ấn Độ cử đội hình dự bị hoặc đội U23 dự giải cũng khó được chấp thuận và vô hình chung làm mất uy tín, sức hút của giải đấu.

Đây là bài toán khó cho FIFA - đơn vị tổ chức giải và trước đó tưởng như đã mời thành công đội tuyển Ấn Độ tham gia.

Tờ CNN của Indonesia - chủ nhà bảng A có tuyển Ấn Độ góp mặt - phân tích: "FIFA chưa công bố lịch thi đấu song gần như chắc chắn trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 3-10. Trường hợp các đội không vào bán kết thì cũng sẽ tranh các hạng còn lại, thi đấu sát ngày 3-10. Vì vậy, tuyển Ấn Độ gần như chắc chắn không thể phân thân dự cùng lúc 2 sự kiện ở hai nơi. Chưa kể, họ cần thời gian tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu lịch sử với Brazil".

Hiện FIFA chưa đưa ra thông báo về trường hợp của đội tuyển Ấn Độ. Tuy nhiên nếu Ấn Độ rút, bảng A chỉ còn 3 đội sẽ gây biến động mạnh mẽ đến toàn giải. Bởi theo dự kiến thể thi đấu sẽ là hai bảng 4 đội đấu vòng tròn, chọn đội nhất bảng vào đá chung kết, các đội xếp nhì, ba, tư sẽ lần lượt gặp đội xếp hạng tương tự ở bảng còn lại để đá phân hạng từ 3 đến 8.