Phát động Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần thứ năm

ANTD.VN - Cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" lần thứ 5 sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng, nhằm mang đến cho người tham gia cơ hội để đạt được sự thay đổi tích cực về thể chất, dinh dưỡng…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ

Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam ngày 30-7 đã phát động tổ chức Cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" lần thứ 5. Được phát động từ năm 2022, sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng này đến nay đã thu hút hơn 15.500 người tham gia trên toàn quốc.

Cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" lần thứ 5 sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng với 3 vòng thi. Thông qua các thử thách rèn luyện thể chất và các câu hỏi về kiến thức sức khỏe, cuộc thi khuyến khích người tham gia cũng như nhiều người trong cộng đồng cùng nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và thực hành lối sống năng động, lành mạnh để đạt các mục tiêu về sức khỏe và hạnh phúc lâu dài.

Trong quá trình tham gia, các thí sinh sẽ có cơ hội tương tác với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thể chất, qua đó củng cố kiến thức thực tiễn về lối sống lành mạnh. Dựa vào kết quả cuộc thi, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được trao thưởng tại buổi lễ chung kết ghi nhận những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của họ.

Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa Ban Giám khảo Cuộc thi

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng thông qua thói quen chủ động rèn luyện thể chất, thực hành dinh dưỡng khoa học chính là giải pháp mang tính gốc rễ. Định hướng này hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 72-NQ/TW về việc chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh".

Ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi và ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cùng chia sẻ cuộc thi hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng cho cộng đồng về việc thực hành lối sống năng động, lành mạnh. Qua đó giúp người dân xây dựng, rèn luyện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, chủ động phòng tránh các bệnh không lây nhiễm, nâng cao sức khỏe, thể lực.