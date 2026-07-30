Chelsea công bố tân binh 52 triệu bảng, mở màn cuộc cải tổ hàng phòng ngự

ANTD.VN - Ngày 30-7, Chelsea chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Maxence Lacroix với giá 52 triệu bảng. Trung vệ người Pháp trở thành tân binh mới nhất của sân Stamford Bridge trong mùa hè 2026.

Lacroix là thương vụ đáng chú ý tiếp theo cập bến Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè, sau Morgan Rogers và Marco Palestra. Trước đó, Chelsea cũng đã sớm đạt thỏa thuận chiêu mộ hai tài năng trẻ Geovany Quenda, Emmanuel Emegha, đồng thời mang về bộ đôi giàu kinh nghiệm là Jordan Henderson và Danny Welbeck.

Chelsea công bố tân binh 52 triệu bảng Maxence Lacroix

The Blues đã theo dõi Lacroix trong nhiều tháng và xác định anh là ưu tiên số một cho vị trí trung vệ. Dù từng cân nhắc một số phương án khác, trong đó có Jacobo Ramon của Como, Chelsea cuối cùng vẫn quyết định dồn toàn bộ sự tập trung vào thương vụ với tuyển thủ Pháp.

Lacroix gia nhập Crystal Palace từ Wolfsburg vào mùa hè năm 2024. Chỉ sau hai mùa giải, anh đã nhanh chóng khẳng định giá trị với 98 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Crystal Palace giành FA Cup 2025 và Conference League 2026.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Lacroix cũng ghi dấu ấn khi có tên trong danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026. Anh ra sân 3 trận và được HLV trao suất đá chính ở trận tranh hạng Ba gặp tuyển Anh.

Ở tuổi 26, Lacroix được đánh giá đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp

Việc đưa Lacroix về Stamford Bridge được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch tái thiết lực lượng của Chelsea sau mùa giải 2025/26 thất vọng. Đội chỉ xếp thứ 10 tại Premier League và trải qua chuỗi 16 trận liên tiếp để thủng lưới, khiến ban lãnh đạo xác định việc nâng cấp hàng phòng ngự là ưu tiên hàng đầu.

Ở tuổi 26, Lacroix được đánh giá đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Kinh nghiệm thi đấu tại Premier League cùng khả năng phòng ngự chắc chắn giúp anh được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác lâu dài của Levi Colwill nơi trung tâm hàng thủ.

Chelsea tin rằng bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng sẽ mang đến sự ổn định cho tuyến dưới, đồng thời tạo nền tảng để HLV Xabi Alonso xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn trong các mùa giải sắp tới.