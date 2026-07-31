Huyền thoại bóng đá Ý Franco Baresi qua đời

ANTD.VN - Bóng đá thế giới chìm trong tiếc thương khi Franco Baresi, đội trưởng huyền thoại của AC Milan và đội tuyển Italia, qua đời ở tuổi 66 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử để lại khoảng trống không thể bù đắp với Rossoneri, bóng đá Ý và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo La Gazzetta dello Sport, tin buồn được AC Milan xác nhận trong ngày 31-7. Trong thông điệp chia tay, đội chủ sân San Siro khẳng định Franco Baresi sẽ mãi là một phần không thể tách rời trong lịch sử và bản sắc của CLB.

Huyền thoại Franco Baresi qua đời ở tuổi 66 (Ảnh: La Gazzetta dello Sport)

"Lịch sử AC Milan đau buồn trước sự ra đi của Franco Baresi. Tấm gương, nhân cách và những giá trị mà ông để lại sẽ mãi hiện diện trong DNA của CLB, cũng như chiếc áo số 6 bất tử. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Franco Baresi và toàn thể người hâm mộ Rossoneri", thông báo của Milan nêu rõ.

Năm 2025, Baresi từng trải qua ca phẫu thuật điều trị u phổi. Dù sức khỏe suy giảm, ông vẫn xuất hiện tại sân San Siro để cổ vũ đội bóng thân yêu và là một trong những người được lựa chọn rước đuốc tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Milan - Cortina 2026, hình ảnh khiến người hâm mộ xúc động.

Trong sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ, Franco Baresi chỉ khoác áo duy nhất AC Milan. Ông ra sân tổng cộng 719 trận, giành 6 chức vô địch Serie A và 3 cúp C1 châu Âu, trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần chiến đấu. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông có 81 lần khoác áo tuyển Ý và là thành viên của đội tuyển vô địch World Cup 1982.

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Baresi còn được xem là người định nghĩa lại vai trò trung vệ hiện đại. Khả năng đọc tình huống, chỉ huy hàng phòng ngự, phát động tấn công cùng phong thái điềm tĩnh giúp ông trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ cầu thủ sau này.

Ít ai biết con đường đến với đỉnh cao của Baresi lại bắt đầu bằng một nghịch lý. Sinh ra trong một gia đình yêu Inter Milan, chính ông từng là cổ động viên của Nerazzurri và bị đội bóng này từ chối khi còn nhỏ vì thể hình quá mảnh mai. Trong khi đó, người anh Giuseppe Baresi lại gia nhập học viện Inter, còn Franco chuyển sang AC Milan theo sự giới thiệu của CLB nghiệp dư Unione Sportiva Oratorio di Travagliato.

Quyết định ấy đã thay đổi lịch sử. Gia nhập lò đào tạo Milan năm 1974, Baresi nhanh chóng gây ấn tượng với kỹ thuật, tư duy chơi bóng và bản lĩnh vượt xa tuổi tác. Ông được HLV Nils Liedholm trao cơ hội ra mắt Serie A vào ngày 23-4-1978 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội một.

Tuổi trẻ của Baresi không chỉ có những vinh quang. Mồ côi cha mẹ từ năm 14 tuổi, ông sớm học cách vượt qua nghịch cảnh. Milan sau đó cũng trải qua những giai đoạn đen tối với hai lần xuống hạng vì những biến cố của bóng đá Italia. Chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Baresi càng chứng minh phẩm chất của một thủ lĩnh khi quyết định ở lại, từ chối nhiều lời mời hấp dẫn để đồng hành cùng đội bóng.

Lòng trung thành của ông được đền đáp khi doanh nhân Silvio Berlusconi tiếp quản AC Milan năm 1986, mở ra kỷ nguyên huy hoàng nhất lịch sử CLB. Dưới sự dẫn dắt của Arrigo Sacchi rồi Fabio Capello, Baresi trở thành thủ lĩnh của tập thể lừng danh với những Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard.

Đó là giai đoạn Milan thống trị bóng đá châu Âu bằng thứ bóng đá hiện đại và đầy cuốn hút. Baresi không chỉ là trái tim nơi hàng thủ mà còn là người truyền cảm hứng cho cả tập thể. Ông hiếm khi lớn tiếng, nhưng chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ cũng đủ để đồng đội hiểu cần phải làm gì.

Sau khi Sacchi rời ghế huấn luyện, nhiều người cho rằng thế hệ vàng của Milan đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, dưới thời Fabio Capello, Baresi một lần nữa chứng minh đẳng cấp khi cùng đội bóng giành thêm 4 chức vô địch Serie A và đăng quang Champions League năm 1994.

Franco Baresi (phải) cùng AC Milan trong một lần đối đầu Napoli của Diego Maradona (Ảnh: La Gazzetta dello Sport)

Ở đội tuyển Ý, Baresi từng tuyên bố chia tay sau EURO 1992 nhưng được HLV Arrigo Sacchi thuyết phục trở lại. Ông đeo băng đội trưởng tuyển Ý tại World Cup 1994 và đưa Azzurri vào tới trận chung kết gặp Brazil. Dù đá hỏng quả luân lưu đầu tiên trong loạt sút cân não, hình ảnh Baresi bật khóc sau thất bại đã trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá Italia.

Năm 1997, Baresi quyết định giải nghệ sau gần 20 năm cống hiến. AC Milan lập tức treo vĩnh viễn chiếc áo số 6 để tôn vinh người đội trưởng huyền thoại - vinh dự hiếm hoi trong lịch sử đội bóng.

Sau khi chia tay sân cỏ, ông tiếp tục gắn bó với Rossoneri trên nhiều cương vị khác nhau. Ngoại trừ quãng thời gian ngắn làm Giám đốc kỹ thuật tại Fulham năm 2002, Baresi gần như chưa từng rời xa AC Milan. Mối liên kết giữa ông và đội bóng áo sọc đỏ đen trở thành biểu tượng của sự trung thành trong bóng đá hiện đại.

Franco Baresi đã ra đi, nhưng di sản mà ông để lại sẽ còn sống mãi. Với người hâm mộ AC Milan, chiếc áo số 6 sẽ mãi là biểu tượng của một người đội trưởng mẫu mực. Với bóng đá thế giới, ông luôn được ghi nhớ như một trong những hậu vệ xuất sắc và đáng kính nhất mọi thời đại.