Sôi nổi tranh tài, lan tỏa tinh hoa võ Việt

ANTD.VN - Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV-2026 không chỉ chứng kiến màn tranh tài hấp dẫn của gần 900 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc và quốc tế, mà còn là nơi tôn vinh, lan tỏa tinh hoa võ Việt kết hợp mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Diễn ra từ 26-7 đến 5-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV-2026 quy tụ gần 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài đến từ 33 đơn vị, tỉnh, thành phố cùng các CLB quốc tế.

Đây là giải đấu cao nhất trong hệ thống các CLB võ cổ truyền trên phạm vi cả nước, đồng thời là diễn đàn giao lưu quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện; phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận; thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu võ cổ truyền phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Gần 900 thành viên đến từ 34 đơn vị, tỉnh, thành phố và quốc tế dự giải (Ảnh: BTC)

Giải lần đầu tiên có sự tham gia chính thức của các CLB võ cổ truyền đến từ Morocco, Nga, Pháp và một số quốc gia khác (Ảnh: BTC)

Mùa giải năm nay đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên có sự tham gia chính thức của các CLB võ cổ truyền đến từ Morocco, Nga, Pháp và một số quốc gia khác. Sự hiện diện của các đoàn quốc tế không chỉ nâng tầm quy mô, chất lượng giải đấu mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua môn võ truyền thống của dân tộc.

Giải năm nay được tổ chức ở ba nhóm tuổi gồm 17–40 tuổi, 41–50 tuổi và 51–60 tuổi, tạo điều kiện để nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên và vận động viên cùng tranh tài, giao lưu, trao truyền kinh nghiệm; qua đó góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chính gồm biểu diễn quyền thuật và đối kháng. Trong đó, nội dung biểu diễn quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện, với tổng cộng 348 nội dung thi đấu. Nội dung đối kháng gồm 229 trận đấu, trong đó có 51 trận H1 và 178 trận H2.

Thể hiện tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo (Ảnh: BTC)

Những màn biểu diễn, tranh tài sôi nổi tại giải (Ảnh: BTC)

Không khí cổ vũ sôi động xunh quanh các sàn đấu võ (Ảnh: BTC)

Với quy mô lớn, hệ thống nội dung thi đấu phong phú cùng số lượng trận đấu hấp dẫn, giải đấu đã phản ánh rõ chất lượng chuyên môn và sự phát triển của phong trào võ cổ truyền Việt Nam.

Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026 được tổ chức đồng thời với Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX – Gia Lai 2026, tạo nên sự kết hợp giữa thi đấu thể thao thành tích cao với các hoạt động giao lưu võ thuật, đồng diễn, thi nâng đai quốc tế và quảng bá văn hóa.

Sự gắn kết giữa hai sự kiện mở rộng không gian giao lưu, hợp tác giữa các CLB trong nước và quốc tế; tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam gắn với văn hóa, du lịch và hội nhập quốc tế.