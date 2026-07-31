ANTD.VN - Chỉ vài năm sau ngày trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man United, Jadon Sancho đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tài năng sáng giá nhất bóng đá Anh một thời giờ phải tập luyện nhờ tại Flixton FC - đội bóng đang thi đấu ở hạng 10, để duy trì thể lực.

Sancho đang là cầu thủ tự do sau khi hợp đồng với MU đã đáo hạn vào mùa hè này. Khép lại 4 năm đầy thất vọng tại Old Trafford, cầu thủ sinh năm 2000 rời đi sau chuỗi mùa giải liên tiếp bị đem cho mượn, đánh dấu cái kết buồn cho thương vụ từng tiêu tốn của MU tới 73 triệu bảng vào năm 2021.

Jadon Sancho rơi vào hoàn cảnh khó tin (Ảnh: Getty Images)

Dù cùng Aston Villa vô địch Europa League, việc sở hữu mức lương cao cộng với việc đánh mất phong độ khiến Sancho gần như không có đội bóng nào ngó ngàng tới vào thời điểm này.

Hiện tại, Sancho phải xin tập nhờ tại sân Valley Road của Flixton FC để duy trì thể lực. Đây là đội bóng chỉ có sức chứa khoảng 2.000 khán giả, đang thi đấu ở hạng 10 nước Anh.

Từ một tài năng trẻ được săn đón đến một cái tên không ai muốn sở hữu, hành trình của cầu thủ 26 tuổi là minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt và khó lường của bóng đá đỉnh cao.