"Vũ trụ Fandom" đưa nghệ sĩ và người hâm mộ đến gần nhau

ANTD.VN - Chương trình mới trên VTV3 khai thác những câu chuyện phía sau tình yêu dành cho nghệ sĩ, từ ký ức thanh xuân đến những hoạt động ý nghĩa mà họ cùng tạo ra.

"Vũ trụ Fandom" là tên gọi chương trình talkshow dành cho nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ do VTV3 sản xuất. Không chỉ xoay quanh chuyện thần tượng, chương trình hướng tới những câu chuyện phía sau tình yêu dành cho nghệ sĩ, từ ký ức thanh xuân, sự đồng hành trong sự nghiệp đến những giá trị tích cực mà fandom cùng nhau tạo ra.

Với thông điệp “Không chỉ là thần tượng, mà là thanh xuân” làm tinh thần xuyên suốt, chương trình ra đời trong bối cảnh văn hóa thần tượng và thị trường biểu diễn Việt Nam ngày càng sôi động. Trong đó, đằng sau mỗi nghệ sĩ có một cộng đồng người hâm mộ với những cách thể hiện tình yêu rất riêng, không chỉ mua vé xem chương trình, theo dõi sản phẩm mới hay cổ vũ thần tượng, mà còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và dự án hướng tới xã hội. "Vũ trụ Fandom" vì thế muốn đưa câu chuyện về "fandom" ra khỏi những định kiến quen thuộc, để khán giả có thêm góc nhìn về một cộng đồng được kết nối bởi tình yêu dành cho âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị mà nghệ sĩ truyền cảm hứng.

Với thời lượng 45 phút, chương trình được chia thành ba phần, tương ứng với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mở đầu là "Góc nhỏ kiêu hãnh" nơi nghệ sĩ gặp lại những kỷ vật do người hâm mộ mang tới. Một món quà, bức ảnh hay vật lưu niệm có thể trở thành điểm bắt đầu cho câu chuyện về lý do một khán giả lựa chọn yêu mến nghệ sĩ. Qua góc nhìn của người hâm mộ, hình ảnh nghệ sĩ cũng được nhìn nhận từ một phía khác, không chỉ bằng ngoại hình hay sản phẩm nghệ thuật mà còn bởi sự nỗ lực, tính cách và những giá trị họ tạo ra.

Cũng trong chương trình, mỗi fanclub xuất hiện sẽ có cơ hội thể hiện màu sắc riêng. Theo đó, những trò chơi tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ được cài cắm để tạo không khí gần gũi, đồng thời mang đến những tình huống hài hước, giúp khoảng cách giữa sân khấu và khán giả được thu hẹp.

Sau những tiếng cười là phần "Cấm chat" khai thác những câu chuyện chưa được nói hết giữa nghệ sĩ và công chúng. Tại đây, các nghệ sĩ sẽ có cơ hội chia sẻ về những hiểu lầm, định kiến hoặc khó khăn từng gặp trong sự nghiệp. Những góc nhìn từ phía người hâm mộ cũng được đưa vào cuộc trò chuyện, tạo nên sự đối thoại hai chiều thay vì chỉ kể câu chuyện từ một phía.

Phần cuối mang tên "Bật lên hạnh phúc" tập trung vào những khoảnh khắc xúc động giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Ở đó, chương trình có thể đưa một người hâm mộ với câu chuyện truyền cảm hứng tới trường quay để cùng thần tượng thực hiện một điều ước. Ở một số trường hợp khác, êkíp sẽ theo chân nghệ sĩ đến tận nơi để tạo bất ngờ cho khán giả. Không dừng ở những món quà hay lời cảm ơn, "Bật lên hạnh phúc" còn hướng tới những hoạt động mà nghệ sĩ và "fandom" có thể cùng thực hiện như hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh hoặc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể cho cộng đồng.

Ngay trong những số đầu tiên, "Vũ trụ Fandom" đã quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang đến câu chuyện về những ca khúc gắn với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả; Isaac và Ái Phương đại diện cho những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong thị trường giải trí; trong khi 14 Casper, Đỗ Nam Sơn và Toki Thành Thỏ đem tới góc nhìn trẻ hơn về đời sống khán giả trẻ hiện nay.

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở việc đặt nghệ sĩ và người hâm mộ vào cùng một không gian, thay vì chỉ khai thác câu chuyện của người nổi tiếng. Những kỷ niệm, cuộc trò chuyện và hoạt động chung giúp khán giả nhìn thấy phía sau một fandom không chỉ có sự hâm mộ, mà còn có tình bạn, sự đồng hành và những kết nối được hình thành trong quá trình cùng yêu một nghệ sĩ.

Chương trình phát sóng vào 12h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và VTVGo.