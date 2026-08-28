Tập 3 Sao Nhập Ngũ 2026: Erik nhận lỗi, Minh Trang vượt qua thử thách

Trong ngày trải nghiệm đầu tiên, 8 chiến sĩ mới lần lượt tham gia hội thao vòng quay trụ (huấn luyện tiền đình) và hội thao cướp cờ - đấu vật bãi lầy. Những thử thách này giúp các nghệ sĩ làm quen với cường độ huấn luyện, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, sức bền và sự thích nghi với môi trường quân ngũ.

Ở hội thao vòng quay trụ, 4 nữ chiến sĩ mới được giao vai trò đội trưởng và chủ động lựa chọn thành viên cho đội. Đội của ca sĩ Văn Mai Hương bao gồm Erik (Lê Trung Thành) và 2 chiến sĩ cũ Thành Lực, Kim Anh. Diễn viên Thúy Ngân chọn diễn viên Quốc Trường, đồng chí Duy Trung và đồng chí Thủy Tiên. Trong khi đó, diễn viên Minh Trang sát cánh cùng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, đồng chí Đức Hoàng và Ngọc Mai. Đội của fashionista Châu Bùi gồm những chiến sĩ còn lại: nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương, đồng chí Việt Hưng và đồng chí Thu Hoài. Hai đội lần lượt vượt qua vòng loại để bước vào chung kết.

Các chiến sĩ mới lần lượt tham gia hội thao vòng quay trụ (huấn luyện tiền đình).

Trước đó, diễn viên Thúy Ngân từng liên tục ngất xỉu vì nắng nóng, tuy nhiên nữ nghệ sĩ vẫn quyết tâm vượt qua nỗi sợ: “Nếu như hôm nay tôi không chiến đấu với nỗi sợ của mình, những ngày tới chắc chắn tôi cũng phải chiến đấu”.

Bên cạnh đó, diễn viên Minh Trang cũng cho thấy tinh thần quyết tâm của một đội trưởng: “Dù tôi có ói, tôi cũng ngậm miệng mà làm tiếp vì tôi muốn thắng”. Trong trận chung kết, diễn viên Minh Trang và diễn viên Thúy Ngân cùng thực hiện được 17 vòng xoay. Đến lượt ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đối đầu Duy Trung, giọng ca “Sau lời từ khước” thực hiện 17 vòng trong khi đối thủ đạt 28 vòng chỉ trong 30 giây. Kết quả, đội Thúy Ngân giành chiến thắng.

Sau phần huấn luyện, các chiến sĩ có màn giải lao đặc biệt khi được Trung đội trưởng yêu cầu thể hiện tài năng. Ca sĩ Erik hòa giọng cùng đồng đội với ca khúc “Sau tất cả”, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh mang đến tiết mục “Vợ người ta”, còn fashionista Châu Bùi kết hợp hát và catwalk. Bên cạnh đó, các diễn viên Quốc Trường, Thúy Ngân và Minh Trang lần lượt tái hiện những vai diễn từng gây chú ý trên màn ảnh.

Đáng chú ý, diễn viên Quốc Trường và diễn viên Thúy Ngân khiến đồng đội thích thú khi hóa thân thành “Hùng sở khanh - Hân tiểu thư” (bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”). Trong khi đó, diễn viên Minh Trang tái hiện một phân đoạn từng gây chú ý trong “Không giới hạn”. Lần này, cô kết hợp cùng đồng chí Đức Hoàng trong phiên bản quân đội. Những lời thoại tình cảm nhanh chóng bị đồng chí Đức Hoàng “bẻ lái” theo tinh thần quân ngũ, tạo nên màn đối đáp hài hước. Thay vì nói “Anh ngủ không ngon vì nhớ em”, Đức Hoàng đáp: “Anh ngủ ngon và thức dậy đúng 5 giờ sáng”.

Diễn viên Quốc Trường và diễn viên Thúy Ngân khiến đồng đội thích thú khi hóa thân thành “Hùng sở khanh - Hân tiểu thư” (bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”).

Thử thách tiếp theo là “Đấu vật bãi lầy”, nội dung huấn luyện kỹ năng áp sát và thích nghi với địa hình phức tạp. Trong khi 4 nữ chiến sĩ thở phào khi biết nội dung chỉ dành cho nam, ca sĩ Erik, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương và diễn viên Quốc Trường bước vào cuộc đấu.

Ca sĩ Erik gây bất ngờ khi chủ động đối đầu trực diện, nhanh chóng tìm cách giành cờ và cùng đồng đội tiến vào chung kết. Ở trận cuối, anh tiếp tục nỗ lực cản diễn Quốc Trường tiếp cận lá cờ nhưng cuối cùng bị đối thủ quật xuống nước. Với sức mạnh vượt trội, đội của diễn viên Quốc Trường giành chiến thắng, giúp anh có chiến thắng đầu tiên trong các nội dung huấn luyện.

Các chiến si nam bước vào thử thách “Đấu vật bãi lầy”.

Khép lại ngày trải nghiệm, 8 chiến sĩ bước vào buổi sinh hoạt tiểu đội và chia sẻ thẳng thắn về những điều đã trải qua. Diễn viên Thúy Ngân chủ động nhận trách nhiệm, diễn viên Minh Trang giải thích những hiểu lầm trong quá trình xử lý đồ bẩn, ca sĩ Erik nhận lỗi vì khiến đồng đội phải chờ đợi. Nam ca sĩ cũng cho thấy sự thay đổi khi chủ động quan sát, học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Ca sĩ Erik nhận lỗi vì khiến đồng đội phải chờ đợi tại buổi sinh hoạt tiểu đội.

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