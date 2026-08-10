"81 mùa bình yên": Cảnh sát cơ động kỵ binh, quân nhạc trình diễn và giao lưu với người dân từ sáng ngày 15-8

ANTD.VN - Ngày 15-8 tới, tại Hà Nội, bên lề chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên" của CATP Hà Nội tổ chức, phố Đinh Tiên Hoàng bên hồ Gươmg đã được lên kịch bản để trở thành không gian sống động, nơi người dân không chỉ xem mà còn được chạm, được trải nghiệm, được hòa mình vào dòng chảy ký ức và hiện tại của lực lượng Công an Thủ đô.

Cảnh sát cơ động kỵ binh, quân nhạc trình diễn và giao lưu với người dân từ sáng ngày 15-8 bên lề chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên" của CATP Hà Nội tổ chức (đồ hoạ có sự hỗ trợ của AI)

Còn vài ngày nữa nữa, tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên hồ Gươm (Hà Nội) sẽ khoác lên mình một diện mạo khác hẳn ngày thường. Không phải là dòng người dạo bộ cuối tuần quen thuộc, mà là một sân khấu ngoài trời quy mô lớn, nơi lịch sử 81 năm của lực lượng Công an Thủ đô được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Nhà hát kịch Hà Nội và Nhà hát ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên "81 mùa bình yên".

Nếu chỉ đọc tên chương trình, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn thuần là một đêm biểu diễn. Nhưng kỳ thực, phố Đinh Tiên Hoàng đã được lên kịch bản để trở thành không gian sống động, nơi người dân không chỉ xem mà còn được chạm, được trải nghiệm, được hòa mình vào dòng chảy ký ức và hiện tại của lực lượng Công an Thủ đô.

Đêm nghệ thuật chính luận: khi lịch sử, hiện tại và tương lai gặp nhau trên một sân khấu

20h00 ngày 15/8/2026, tại Sân khấu Tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, chương trình chính thức mở màn. Đây không phải một chương trình văn nghệ chào mừng thông thường. Êkíp dàn dựng đã chọn cách kể chuyện như một dòng chảy xuyên suốt: lịch sử là mạch nguồn, hiện tại là hành động, còn tương lai được kiến tạo bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin. Ba lớp thời gian ấy đan cài vào nhau, để từ đó "81 mùa bình yên" trở thành lời tri ân gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời tôn vinh những cống hiến, cả những hy sinh thầm lặng, của lực lượng Công an Thủ đô trên hành trình giữ bình yên cho Hà Nội giữa nhịp phát triển và hội nhập.

Quy mô của đêm diễn cũng không nhỏ. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 5.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo Nhân dân và du khách. Với những ai không thể có mặt trực tiếp, chương trình vẫn sẽ đến được với mọi nhà qua sóng truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV, H1, cùng lúc phát trên các nền tảng số của Công an thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí, truyền thông khác.

Cảnh sát cơ động kỵ binh, quân nhạc trình diễn và giao lưu với người dân từ sáng ngày 15-8

Bật mí: Cả một "lễ hội bình yên" đã bắt đầu từ 8h00 sáng

Điều ít người biết là chương trình không chỉ gói gọn trong khung giờ vàng buổi tối. Ngay từ 8h00 sáng cùng ngày, không gian đi bộ phố Đinh Tiên Hoàng đã rộn ràng chuyển mình thành một điểm hẹn văn hóa, trải nghiệm dành riêng cho người dân Thủ đô và du khách. Ba hoạt động chính, mỗi hoạt động một sắc thái riêng, đang chờ được khám phá.

Đầu tiên là triển lãm ảnh lưu động trải dài suốt tuyến phố. Không phải vài tấm ảnh treo cho có, mà là cả một không gian trưng bày được chia theo từng chuyên đề: hành trình 81 năm hào hùng hình thành và phát triển của Công an Thủ đô, những khoảnh khắc đẹp và chiến công tiêu biểu của lực lượng vì Nhân dân phục vụ, không khí náo nức của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi ảnh về hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô. Đi dọc con phố, người xem như lật giở từng chương của một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh.

Tiếp đến, một trải nghiệm hiếm khi xuất hiện giữa lòng Hà Nội: giao lưu cùng lực lượng Kỵ binh Công an nhân dân. Từ khu vực sân khấu chính kéo dài đến phố Lò Sũ, người dân sẽ được tìm hiểu về đặc điểm, khả năng thực hiện nhiệm vụ của những chiến mã và người lính kỵ binh, xem trình diễn kỹ năng nghiệp vụ, và quan trọng hơn cả, được đứng thật gần, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng vốn chỉ thường thấy qua ống kính truyền hình.

Và để không khí thêm phần hào sảng, đội Quân nhạc Công an nhân dân thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội sẽ trình diễn những tiết mục nhạc kèn đặc sắc ngay trước khu vực sân khấu chính. Tiếng kèn vang lên giữa phố cổ, vừa hào hùng vừa gần gũi, và cũng là dịp để người dân giao lưu, chụp hình cùng các chiến sĩ quân nhạc.

Không chỉ là một đêm diễn

Gộp lại, "81 mùa bình yên" không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, chính trị trọng đại được tổ chức đúng dịp kỷ niệm. Đó còn là một nhịp cầu, nơi tình cảm giữa lực lượng Công an và Nhân dân được thắt chặt thêm một lần nữa, giữa tiếng nhạc, giữa những bức ảnh, giữa cái bắt tay với người lính kỵ binh hay ánh đèn sân khấu dưới chân tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Đó cũng là cách Công an Thủ đô khẳng định bản lĩnh và vị thế của mình trong một thời kỳ mới, không chỉ bằng lời, mà bằng những gì người dân có thể tận mắt chứng kiến.

Ngày 15/8, hãy dành thời gian ghé qua Đinh Tiên Hoàng, dù chỉ để xem một tấm ảnh, chạm tay vào một chú ngựa, hay đứng lặng nghe một khúc quân hành.