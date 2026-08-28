Việt Nam có 3 đại diện được vinh danh tại TikTok LIVE Community Fest 2026

ANTD.VN - Việt Nam có 3 đại diện trong hơn 30 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải TikTok LIVE Community Fest 2026, khẳng định vị thế của một thị trường năng động, nơi các nhà sáng tạo nội dung đang chuyển mình từ giải trí đơn thuần sang vai trò "đại sứ văn hóa" trong nền kinh tế số.

TikTok LIVE Community Fest 2026 do TikTok LIVE tổ chức tại True Icon Hall, ICONSIAM (Bangkok, Thái Lan) với chủ đề “Be Part of the Win” (Cùng nhau chiến thắng).

Sự kiện quy tụ hơn 300 nhà sáng tạo LIVE từ khu vực Đông Nam Á và khu vực Kavkaz & Trung Á (SEA & CCA), tôn vinh thành tựu, tạo không gian kết nối cho các nhà sáng tạo trao đổi kinh nghiệm và xây dựng những mối quan hệ hợp tác ý nghĩa.

Vinh danh các gương mặt tiêu biểu tại sự kiện TikTok LIVE Community Fest 2026

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã vinh danh hơn 30 gương mặt nổi bật, trong đó có 3 đại diện đến từ Việt Nam được xướng tên.

Ở hạng mục Legend, @_diu.yu_6666 là nhà sáng tạo nội dung đã biến mỗi buổi livestream thành một không gian gắn kết với hình ảnh chỉn chu, nguồn năng lượng tích cực cùng phong cách tương tác gần gũi với khán giả.

Hạng mục Platinum, @bun_xig5 là nhà sáng tạo nội dung khai phá niềm đam mê với công việc livestream bằng cách tạo thương hiệu riêng với chiến thuật giao lưu cùng các đồng nghiệp trong ngành làm đẹp mỗi khi LIVE.

Còn tại hạng mục Gold, @namnamagate là nữ nghệ sĩ tài năng dấn thân vào con đường TikTok LIVE với mong muốn được cất tiếng hát và kết nối sâu sắc hơn với khán giả, đưa những buổi LIVE không chỉ là nơi trình diễn kỹ năng mà còn là không gian lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối những tâm hồn yêu âm nhạc.

Bên cạnh 3 nhà sáng tạo Việt Nam được vinh danh, sự kiện còn tôn vinh các tài năng từ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và khu vực Trung Á.

Những cá nhân được vinh danh đại diện cho sự đa dạng của cộng đồng nhà sáng tạo LIVE trong khu vực, qua đó làm nổi bật những cơ hội dành cho người sáng tạo ở mọi chặng đường phát triển, từ các gương mặt kỳ cựu đến những tài năng mới nổi.