Phương Mỹ Chi bất ngờ trở lại với “Dân chơi dân ca"

Sau gần ba năm kể từ album đầu tay “Vũ trụ cò bay”, Phương Mỹ Chi chính thức bước vào chương mới trong hành trình âm nhạc với album phòng thu tiếp theo mang tên “Dân chơi dân ca”. Tiếp tục đồng hành cùng DTAP, nữ ca sĩ xây dựng dự án trên nền tảng văn hóa Việt nhưng mở rộng hơn về không gian âm nhạc, hình ảnh và cách tiếp cận khán giả trẻ. Không chỉ là một album mới, dự án được phát triển theo định hướng dài hơi, trong đó văn hóa không dừng lại ở chất liệu sáng tác mà được đặt trong một hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và hướng tới những hành động cụ thể.

Gần 3 năm qua, kể từ dấu mốc “Vũ trụ cò bay”, Phương Mỹ Chi liên tục hoạt động ở nhiều sân khấu và dự án khác nhau, từng bước đưa những chất liệu âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Những trải nghiệm trong và ngoài nước cùng các dấu mốc được ghi nhận trong nước, trong đó có giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, góp phần cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh nghệ thuật của nữ ca sĩ. Nếu “Vũ trụ cò bay” đặt những viên gạch đầu tiên cho thế giới âm nhạc mang màu sắc văn hóa của Phương Mỹ Chi, thì “Dân chơi dân ca” tiếp tục mở rộng thế giới ấy bằng cách tiếp cận chủ động hơn với các vùng văn hóa và những chất liệu dân gian.

Album được xây dựng xoay quanh hình ảnh một “con thuyền văn hóa” chất đầy những nhạc cụ, biểu trưng cho hành trình khám phá văn hóa Việt. Thay vì chỉ khai thác những chất liệu quen thuộc, Phương Mỹ Chi và DTAP mở rộng không gian âm nhạc từ Bắc vào Nam, từ những thanh âm trên cao nguyên đến vùng đồng bằng. Các ca khúc được kết nối trong một hành trình xuyên suốt về vùng đất, thiên nhiên, con người và những cung bậc tình cảm gắn với quá trình trưởng thành của một cô gái. Vì vậy, mỗi sản phẩm không chỉ được nhìn như một tác phẩm độc lập mà còn là một phần trong câu chuyện lớn hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Ngay trong tên gọi, “Dân chơi dân ca” cũng thể hiện tinh thần mà êkíp cùng nữ ca sĩ muốn gửi gắm. Theo đó, “dân chơi” ở đây không mang nghĩa về một phong cách sống mà nói tới tâm thế của một thế hệ trẻ mạnh dạn, chủ động và có hiểu biết khi bước vào thế giới văn hóa. Cách đặt hai cụm từ “dân chơi” và “dân ca” cạnh nhau cũng mở ra một cách hiểu gần gũi hơn rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành người chơi dân ca, bước vào những câu hát của cha ông và tiếp tục gìn giữ chúng theo cách của thế hệ mình.

Điểm đáng chú ý của dự án là sự tham gia của Hội đồng cố vấn văn hóa và chuyên môn. Theo thông tin từ êkíp, ngay khi tiếp cận dự án, VMAS nhận định cần thành lập một hội đồng cố vấn về văn hóa để các chất liệu được tiếp cận và chọn lọc trên tinh thần nghiên cứu, tôn trọng và phù hợp với bối cảnh hiện đại. Hội đồng quy tụ những người có nhiều năm nghiên cứu, thực hành và gìn giữ các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ trì Hội đồng cố vấn chuyên môn là TS Lương Thị Thu Hường, phụ trách lĩnh vực triết học, tôn giáo và văn hóa. Các cố vấn gồm: TS, NSND Bạch Tuyết ở lĩnh vực cải lương và tuồng cổ; NNND Nguyễn Thị Lịch ở bộ môn hát xoan Phú Thọ; NNƯT Sầm Thị Xanh ở dân ca Thái, xòe Thái; NSND Thanh Ngoan ở hát xẩm; NSƯT Hoàng Trọng Cương ở dân ca Huế; Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh ở văn hóa Khmer Nam Bộ và Thạc sĩ Kim Chanh Thon là khách mời chuyên môn cùng lĩnh vực. Đảm nhiệm vai trò điều phối và thư ký Hội đồng là Thạc sĩ Hoàng Phương Thảo, nghiên cứu về truyền thông, văn hóa và giáo dục.

Với 8 loại hình văn hóa được khai thác trong album, đội ngũ cố vấn đồng hành cùng êkíp trong quá trình tìm hiểu, đối chiếu và lựa chọn chất liệu phù hợp để đưa vào âm nhạc cũng như các sản phẩm thuộc dự án. Cách làm này đặt ra yêu cầu cao hơn so với việc đơn thuần tạo ra một sản phẩm mang màu sắc truyền thống, khi những chất liệu được lựa chọn cần được tham chiếu về nguồn gốc và giá trị tinh thần. Các nhà nghiên cứu mang đến góc nhìn về tri thức và bối cảnh, nghệ nhân là những người trực tiếp thực hành, lưu giữ giá trị truyền thống, còn nghệ sĩ và soạn giả góp thêm kinh nghiệm chuyển tải những chất liệu ấy vào đời sống nghệ thuật.

Sự tham gia của Hội đồng vì thế không chỉ nằm ở vai trò tư vấn phía sau sản phẩm. Phương Mỹ Chi có cơ hội tiếp cận văn hóa thông qua chính những người đã dành nhiều năm nghiên cứu, thực hành và gìn giữ các giá trị ấy. Đây cũng là cách dự án tạo nên cầu nối giữa tri thức văn hóa, thực hành văn hóa và quá trình tiếp biến văn hóa trong đời sống đương đại.

Song song với việc phát hành album, Phương Mỹ Chi sẽ tổ chức đêm nhạc hội “Dân chơi dân ca” tại TP.HCM vào ngày 3-10-2026. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một đêm diễn bán vé và là hoạt động được cô mong đợi trong hành trình của dự án. Với Phương Mỹ Chi, sân khấu là nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả được thu hẹp, tạo ra sự kết nối trực tiếp thông qua âm nhạc. Lần này, tinh thần ấy tiếp tục được đặt trong câu chuyện rộng hơn về văn hóa.

Đêm nhạc hội cũng gắn với định hướng biến tình yêu dành cho văn hóa thành những hành động cụ thể. Một phần lợi nhuận từ chương trình dự kiến được nữ ca sĩ và êkíp dành cho các hoạt động đóng góp vào sự phát triển văn hóa. Thông tin cụ thể về địa điểm, khách mời, hình thức tham dự và các hoạt động liên quan sẽ được VMAS và Phương Mỹ Chi công bố trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện “Dân chơi dân ca”, Phương Mỹ Chi và êkíp đã đến một số địa phương như Trà Vinh, An Giang, tiếp xúc với cộng đồng người dân bản địa đang trực tiếp gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Những chuyến đi giúp nữ ca sĩ không chỉ tìm thêm chất liệu cho âm nhạc mà còn có những trải nghiệm thực tế về đời sống văn hóa. Từ đó, mong muốn của cô được mở rộng sang việc sử dụng sức ảnh hưởng và những nguồn lực mình có để đóng góp cho việc duy trì, phát triển không gian văn hóa tại những địa phương mà êkíp đã có dịp tìm hiểu và làm việc.

Sau gần ba năm kể từ album đầu tay, Phương Mỹ Chi bước vào giai đoạn mới với nhiều trải nghiệm hơn và cách tiếp cận văn hóa có chủ đích hơn. “Dân chơi dân ca” vì thế vừa là album phòng thu tiếp theo của Phương Mỹ Chi và DTAP, vừa tiếp nối lựa chọn gắn âm nhạc với văn hóa Việt, trong đó tình yêu dành cho những giá trị truyền thống được thể hiện không chỉ bằng sản phẩm nghệ thuật mà còn qua những hoạt động hướng tới cộng đồng. Album chính thức có mặt trên các nền tảng âm nhạc số từ ngày 27-8-2026.