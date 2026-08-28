Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dân dịp Quốc khánh 2/9

Đa dạng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức từ ngày 28/8 đến 2/9 tại các xã, phường và không gian công cộng lớn như khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, Vườn hoa Đền Bà Kiệu... với sự tham gia của các nhà hát thuộc thành phố.

Bên cạnh đó, các nhà hát Hà Nội giới thiệu nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao như “Nét duyên Chèo Hà thành”, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội”, vở cải lương “Người con gái Hà thành”…

Hoạt động chiếu phim tuyên truyền được tổ chức trong tháng 8 và đầu tháng 9, dự kiến khoảng 50 buổi chiếu lưu động tại các xã xa trung tâm và 20 buổi tại Rạp Kim Đồng, Rạp 2/9.

Các triển lãm, trưng bày cũng diễn ra tại nhiều địa điểm. Nổi bật là triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng; Trưng bày sách, báo tại Thư viện Hà Nội; Không gian giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và không gian nghệ thuật Thủ công đương đại tại khu vực Tràng Tiền.

Đa dạng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Trong dịp Quốc khánh, các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa phục vụ người dân, du khách; Ngày 2/9 miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí đối với người Việt Nam.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội, Đền Ngọc Sơn và nhiều di tích khác diễn ra các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, giao lưu, biểu diễn, giáo dục di sản và giới thiệu văn hóa truyền thống.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình “Vui Tết độc lập” diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9, với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao, tái hiện không gian chợ phiên vùng cao cùng các hoạt động dân ca, dân vũ, nghi lễ, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 trận địa: Khu vực trước Trụ sở Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa - Công viên Thống Nhất, Đường đua F1 - Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21h đến 21h 15 phút.

Chu đáo phục vụ, bảo đảm an toàn

Cũng dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội đưa vào khai thác và làm mới nhiều tour, tuyến theo hướng văn hóa - lịch sử - di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, đường sông và trải nghiệm đô thị.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm hành trình khám phá Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tour Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long, “Ngọc Sơn linh tụ”, “Dấu ấn lịch sử Hà Nội”, khám phá Phố cổ, khu phố Pháp, văn hóa Mường, Dao và du lịch cộng đồng tại Ba Vì; hành trình kết nối Làng hương Quảng Phú Cầu - Làng nón Chuông - Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra tại nhiều địa bàn trong TP.

Các sản phẩm “Hoàng hôn sông Hồng”, du thuyền khám phá làng gốm cổ Bát Tràng và “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch 5 Cửa Ô” tiếp tục được khai thác, mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Hà Nội cũng phối hợp với Grab triển khai các hoạt động hỗ trợ trải nghiệm số, trong đó, có “Bản đồ Du hí Hà Nội phải thử” và các chương trình ưu đãi di chuyển từ ngày 27/8 đến 6/9/2026.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn chủ động xây dựng các chương trình kích cầu, kết hợp lưu trú với ẩm thực, spa, chăm sóc sức khỏe, nâng hạng phòng và các trải nghiệm dành cho gia đình, nhóm bạn và khách quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, TP Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị; Duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất 10 phút/chuyến, bố trí 42 xe buýt dự phòng.

Các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, hàng hóa và điều kiện phục vụ; Công khai giá, không nâng giá, ép giá; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.

Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đa dạng cùng sự chuẩn bị chủ động của các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp, Hà Nội hướng tới phục vụ tốt nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.