Người đẹp Phú Thọ đăng quang "Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026"

ANTD.VN - Sân khấu chung kết "Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026" tại Đắk Lắk khép lại với chiến thắng thuộc về Đinh Thị Thường, thí sinh đến từ Phú Thọ. Hành trình đến với vương miện của cô ghi dấu ở phần thi ứng xử cùng câu chuyện về sự nỗ lực, gia đình và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tại đêm thi quan trọng này, Top 19 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi gồm trình diễn công sở kết hợp hô tên, áo dài, dạ hội và ứng xử để tìm ra những gương mặt nổi bật nhất của mùa giải năm nay.

Mở đầu đêm chung kết, Top 19 xuất hiện trong trang phục áo dài đỏ sao vàng, đồng diễn trên nền ca khúc “Việt Nam tinh hoa” qua phần thể hiện của Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly. Màn trình diễn mang không khí hào hùng, gợi nhắc tinh thần đoàn kết và hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau phần mở màn, các thí sinh bước vào phần thi công sở kết hợp hô tên, thể hiện phong thái tự tin và chỉn chu.

Top 19 thí sinh trình diễn trên sân khấu đêm chung kết

Tiếp đó là phần trình diễn áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm. Lấy cảm hứng từ hình ảnh Tháp Nghinh Phong tại phường Tuy Hòa, các thiết kế sử dụng chất liệu satin với phần tay áo rộng, họa tiết đính kết và những gam màu gợi liên tưởng đến đá quý. Trên sân khấu được dàn dựng theo cảm hứng từ công trình biểu tượng của địa phương, phần thi tạo nên sự kết hợp giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Khép lại các phần trình diễn là phần thi dạ hội với những thiết kế của Tommy Nguyễn. Các thí sinh xuất hiện trong những bộ váy mang phong cách đa dạng, tôn lên vẻ nữ tính, sang trọng và sự tự tin trên sân khấu, trước khi bước vào phần thi ứng xử quyết định.

Ở phần ứng xử, các thí sinh nhận câu hỏi chung từ Ban giám khảo: “Theo bạn vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?”. Đại diện đến từ Phú Thọ, thí sinh Đinh Thị Thường cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ ngày nay không chỉ nằm ở diện mạo mà còn được tạo nên từ bản lĩnh, khả năng đối diện với khó khăn, bước qua thử thách và chịu trách nhiệm đến cùng với những lựa chọn của mình. Câu trả lời ngắn gọn, cùng phong thái tự tin đã giúp Đinh Thị Thường tạo dấu ấn trong phần thi cuối và được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Đinh Thị Thường trong phần thi dạ hội tại đêm chung kết

Khoảnh khắc nhận danh hiệu càng có ý nghĩa với Đinh Thị Thường khi người đẹp này chia sẻ, con trai đã đồng hành cùng cô trong nhiều hoạt động xuyên suốt cuộc thi và có mặt tại đêm chung kết. Là mẹ của ba người con, cô cho biết gia đình là nguồn động viên để mình giữ sự bình tĩnh và tự tin trong những thời điểm áp lực.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Đinh Thị Thường không xem vương miện là đích đến cuối cùng, mà mong muốn thông qua hành trình của mình nhắn nhủ các con rằng những thành quả đạt được cần đi cùng tinh thần cầu tiến, không tự mãn và luôn tiếp tục hoàn thiện bản thân để chinh phục những mục tiêu mới. Sau cuộc thi, cô cho biết sẽ tiếp tục duy trì công việc, đồng thời hướng đến các hoạt động có giá trị cho cộng đồng.

Đinh Thị Thường trong khoảnh khắc đăng quang

Trước đêm chung kết, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động tại địa phương như trình diễn thời trang ngoại cảnh tại Hồ Sơn, thiện nguyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên, diễu hành và ghi hình tại Tháp Nghinh Phong, cùng các phần thi bán kết và tài năng.

Cùng với việc tìm ra tân Hoa hậu, cuộc thi cũng đã trao các danh hiệu khác: Á hậu 1 - Nguyễn Thị Phượng Liên (Đồng Tháp), đồng thời nhận giải "Người đẹp có làn da đẹp". Á hậu 2 - Sơn Thị Trà My (Đồng Tháp). Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thư (Đắk Lắk); trong đó Nguyễn Thị Thư đồng thời nhận giải "Người đẹp Gương mặt khả ái". Bên cạnh đó, nhiều danh hiệu phụ cũng được trao như: "Người đẹp Truyền thông", "Người đẹp Áo dài", "Người đẹp Nụ cười đẹp", "Người đẹp được yêu thích nhất"...

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Hương sắc đại ngàn - Khát vọng biển lớn”, đặt trọng tâm vào hình ảnh nữ doanh nhân hiện đại, bên cạnh yếu tố nhan sắc còn có bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng. Sân chơi được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 0771/2025/QTG của Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTT&DL.

Một số hình ảnh tại đêm thi: