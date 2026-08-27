Nữ ca sĩ huyền thoại với nhiều bản hit để đời, được Taylor Swift, Miley Cyrus, Beyoncé "cúi đầu" tri ân

ANTD.VN - Sau khi qua đời ở tuổi 80, nữ ca sĩ huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ nhận được nhiều lời tri ân từ những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có Taylor Swift, Miley Cyrus và Beyoncé.

Theo tạp chí Variety, vừa qua, nữ ca sĩ huyền thoại Dolly Parton đã qua đời ở tuổi 80, khép lại hành trình kéo dài nhiều thập niên của một trong những biểu tượng lớn của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Sau khi bà qua đời, các ca sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Miley Cyrus và Beyoncé cùng dành những lời tri ân đặc biệt gửi đến nữ ca sĩ quá cố.

Trong đó, nữ ca sĩ Taylor Swift dành những lời trân trọng cho tiền bối, nhắc đến sự duyên dáng, bản lĩnh cùng những giá trị tốt đẹp được ca sĩ Dolly Parton truyền lại. Với ca sĩ Taylor Swift, cố ca sĩ là hình mẫu của một nghệ sĩ biết giữ bản sắc, sống tử tế và tạo giá trị tích cực tới những người xung quanh.

Một đoạn chia sẻ của ca sĩ Taylor Swift về cố ca sĩ Dolly Parton: "Bà ấy thực sự là một 'món quà' luôn biết cách trao đi những điều tốt đẹp. Bà ấy đã cho mọi người một hình mẫu để noi theo, đồng thời khuyến khích mỗi người được sống đúng với bản thân mình. Bằng cách rất riêng, bà truyền tải những bài học về cuộc sống một cách nhẹ nhàng, chân thành, đôi khi hài hước đến bất ngờ" (Ảnh: Getty Images).

Trong đó, nữ ca sĩ Taylor Swift dành những lời trân trọng cho tiền bối, nhắc đến sự duyên dáng, bản lĩnh cùng những giá trị tốt đẹp được chủ nhân bản hit "Jolene" truyền lại. Với ca sĩ Taylor Swift, cố ca sĩ là hình mẫu của một nghệ sĩ biết giữ bản sắc, sống tử tế và tạo giá trị tích cực tới những người xung quanh.

Những lời tri ân này phần nào lý giải dấu ấn sâu đậm của ca sĩ Dolly Parton đối với làng nhạc Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại tiểu bang Tennessee (đông nam Hoa Kỳ), ca sĩ Dolly Parton trưởng thành từ vùng Appalachia (miền đông nước Mỹ) trước khi trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc đồng quê. Hành trình ấy đưa bà từ những sân khấu nhỏ đến vị trí của một biểu tượng văn hóa nước Mỹ.

Trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, ca sĩ Dolly Parton tạo dấu ấn với nhiều bản hit nổi tiếng như “Jolene”, “9 to 5”, “I Will Always Love You”,... Những sáng tác ấy giúp tên tuổi của bà vượt khỏi phạm vi của dòng nhạc đồng quê Mỹ, tiếp cận nhiều thế hệ khán giả trên thế giới.

Bện cạnh đó, ca khúc “I Will Always Love You”là một trong những minh chứng rõ nét cho sức sống âm nhạc của ca sĩ Dolly Parton. Ca khúc do bà sáng tác và thể hiện trước khi được nữ ca sĩ Whitney Houston đưa lên một tầm cao mới. Qua nhiều năm, tác phẩm tiếp tục được nhắc đến như một trong những sáng tác nổi bật nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Dolly Parton.

Ngoài ra, những đóng góp của ca sĩ Dolly Parton tiếp tục xuất hiện trong âm nhạc đương đại. Nữ ca sĩ Beyoncé từng đưa ca khúc “Jolene” vào album “Cowboy Carter”, làm mới ca khúc kinh điển bằng một cách thể hiện khác. Sau khi ca sĩ Dolly Parton qua đời, ca sĩ Beyoncé đã bày tỏ lòng tri ân, gọi bà là một “la bàn” và “ngôi sao phương Bắc”. Đồng thời, nữ hoàng R&B thế kỷ 21 cũng nhấn mạnh những đóng góp của tiền bối cho nghệ thuật và khả năng truyền cảm hứng.

Ca sĩ Beyoncé bày tỏ: "Bà Dolly Parton đã dạy nhiều người làm sao để được là chính mình theo cách riêng biệt nhất. Tôi biết ơn nghệ thuật, trái tim, lòng hào phóng, khiếu hài hước và tinh thần kinh doanh của bà. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được làm việc cùng bà và sẽ trân trọng điều đó mãi mãi. Cảm ơn bà vì những ảnh hưởng sâu sắc đã tạo nên cho thế giới. Bà là một thiên thần, người đã khiến cuộc đời này trở nên hạnh phúc hơn bằng nghệ thuật đầy niềm vui của mình. Bà thực sự là một người "có một không hai" (Ảnh: Variety).

Với ca sĩ Miley Cyrus, mối quan hệ giữa cô với chủ nhân bản hit “Jolene” mang màu sắc cá nhân sâu sắc hơn. Giọng ca "Wrecking Ball" là mẹ đỡ đầu của nữ ca sĩ Miley Cyrus và từng xuất hiện cùng cô trong loạt phim “Hannah Montana”. Hai nữ ca sĩ nhiều lần đứng chung sân khấu, tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Sau khi nữ ca sĩ Dolly Parton qua đời, ca sĩ Miley Cyrus gọi bà bằng cách xưng hô thân mật “Aunt Dolly”, nhắc lại những kỷ niệm phía sau ánh đèn sân khấu cùng người mẹ đỡ đầu. Nữ ca sĩ Miley Cyrus cũng chia sẻ về cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người, trong đó âm nhạc tiếp tục là sợi dây kết nối. Những ký ức ấy khiến lời tiễn biệt của nữ ca sĩ Miley Cyrus mang màu sắc riêng tư, vượt khỏi một lời tri ân dành cho một huyền thoại âm nhạc. Cụ thể, cô chia sẻ trên MXH Instagram: "Đối với tôi, cảm giác mất đi người dì Dolly là một nỗi đau vượt quá những gì tôi có thể chia sẻ. Những khoảnh khắc thiêng liêng và riêng tư nhất giữa chúng tôi sẽ mãi được giữ lại phía sau sân khấu, sau ánh hào nhoáng và trong trái tim của hai dì cháu".

Ca sĩ Miley Cirus và cố ca sĩ Dolly Parton trên cùng một sân khấu (Ảnh: Getty Images).

Nếu ca sĩ Miley Cyrus là minh chứng cho sự tiếp nối trực tiếp giữa hai thế hệ, ca sĩ Taylor Swift và Beyoncé lại cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ Dolly Parton đã lan rộng tới những nghệ sĩ trưởng thành trong một thời đại âm nhạc khác. Từ dòng nhạc đồng quê, nữ ca sĩ Dolly Parton dấn thân sang điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và nhiều lĩnh vực văn hóa khác, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng thích ứng với thời đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Di sản của nữ ca sĩ Dolly Parton cũng vượt khỏi sân khấu. Năm 1995, bà thành lập Imagination Library, chương trình cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Hoạt động này trở thành một phần quan trọng trong hành trình thiện nguyện của bà, bên cạnh nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục và cộng đồng. Vì vậy, những lời tri ân dành cho nữ ca sĩ Dolly Parton sau khi bà qua đời là sự ghi nhận đối với một nghệ sĩ đã mở đường, truyền cảm hứng và tạo nên những giá trị được tiếp tục bởi nhiều thế hệ.

Theo Variety.