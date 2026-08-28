Phát động Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng 2026-2030

Chương trình phát động nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được về hoạt động sáng tác, quảng bá mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng; thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội, giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh chất lượng hoạt động sáng tác, tạo môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đồng thời phối hợp hiệu quả cùng hoạt động mỹ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới và phát triển.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại lễ phát động.

Nội dung sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030 phong phú, đa dạng từ lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, cách mạng, ca ngợi tinh thần yêu nước, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Quân đội, phản ánh các hoạt động của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tới đề tài về biển, hải đảo, không phận và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thời gian cuộc vận động sáng tác diễn ra từ năm 2025 đến tháng 8/2029 với các hình thức thể hiện như hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc.

Lễ phát động có sự tham dự của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội

Sau khi phát động và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá, các tác phẩm mỹ thuật sẽ được tuyển chọn, công bố thông qua tổ chức Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng (2024-2029) nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2029); tổ chức lựa chọn tác phẩm, đề xuất xét Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2026-2030) của Bộ Quốc phòng; tham gia Tổng kết cuộc vận động 5 năm (2026-2030).

Để Cuộc vận động đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội phải đặt chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm của sáng tạo nghệ thuật; tiếp tục làm mới hình tượng người chiến sĩ - Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới; khai thác chiến tranh cách mạng bằng tư duy nghệ thuật mới, tránh minh họa, mô phỏng và lặp lại những khuôn mẫu đã quen thuộc.

Lễ phát động vừa diễn ra sáng ngày 28/8 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

“Lịch sử không thay đổi, nhưng cách thế hệ hôm nay nhìn vào lịch sử có thể và cần phải có những phát hiện mới. Chúng ta trân trọng những thành tựu lớn của các thế hệ mỹ thuật đi trước, nhưng không nên để thành tựu của quá khứ trở thành khuôn mẫu giới hạn sáng tạo hôm nay. Người họa sĩ cần tìm thấy trong những sự kiện đã quen thuộc những góc nhìn chưa quen thuộc; từ những câu chuyện lớn phát hiện những số phận cụ thể; từ những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhận ra chiều sâu của lịch sử. Đằng sau mỗi chiến công là con người. Đằng sau mỗi tượng đài lịch sử là hàng triệu số phận. Và chính ở chiều sâu số phận con người, nghệ thuật có thể chạm tới sự bất tử” – Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.