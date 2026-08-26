Phương Mỹ Chi bày tỏ tình yêu của mình qua dự án “Dân chơi Dân ca”

ANTD.VN - Sau 3 năm kể từ cột mốc album đầu tiên, Phương Mỹ Chi chính thức bước vào chương mới trong hành trình âm nhạc với album phòng thu tiếp theo - “Dân chơi Dân ca”.

Phương Mỹ Chi giới thiệu album phòng thu tiếp theo đáng mong đợi

Được nữ ca sĩ và ekip đầu tư, phát triển theo định hướng dài hơi, dự án tiếp tục lấy văn hóa Việt làm nền tảng nhưng mở rộng hơn về sự trưởng thành trong âm nhạc, hình ảnh và cách tiếp cận khán giả. Điểm đặc biệt của album là sự tham gia của Hội đồng Cố vấn Văn hóa chuyên môn, cùng một hệ thống sản xuất được đầu tư quy mô, hướng đến mục tiêu không chỉ tạo ra một sản phẩm âm nhạc mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại qua những hành động thực tiễn.

Phương Mỹ Chi chính thức công bố dự án "Dân chơi Dân ca" với sự tham gia của Hội đồng Cố vấn Văn hóa chuyên môn

“Dân chơi Dân ca” được chờ đợi không chỉ bởi đây là album phòng thu tiếp theo của Phương Mỹ Chi và DTAP, mà còn bởi dự án đánh dấu một bước tiến mới trong cách nữ ca sĩ tiếp cận với chất liệu vốn đã trở thành một phần bản sắc nghệ thuật của mình. Nếu “Vũ trụ cò bay” đặt những viên gạch đầu tiên cho thế giới âm nhạc mang màu sắc văn hóa của Phương Mỹ Chi, thì “Dân chơi Dân ca” cho thấy một nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc lựa chọn chất liệu âm nhạc, xây dựng câu chuyện và quan trọng hơn, vẫn tìm kiếm một cách nhất quán để đưa các làn điệu dân ca đến gần hơn với thế hệ khán giả của mình.

Sự đáng mong đợi của album còn nằm ở câu chuyện văn hóa được xây dựng một cách đồng nhất, lấy biểu tượng là một con thuyền mà trên đó chất đầy những nhạc cụ - biểu trưng cho “con thuyền văn hóa”, song thay vì chỉ tiếp tục khai thác những chất liệu quen thuộc, Phương Mỹ Chi cùng DTAP mở rộng không gian âm nhạc từ Bắc chí Nam, từ những thanh âm trên cao nguyên đến âm thanh dưới đồng bằng. Mỗi ca khúc vì thế không chỉ là một sản phẩm độc lập, mà được kết nối thành một hành trình xuyên suốt về vùng đất, văn hóa, thiên nhiên, con người và cả những cung bậc tình cảm trong quá trình trưởng thành của một cô gái.

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân nổi tiếng cùng tham gia dự án "Dân chơi Dân ca" của Phương Mỹ Chi

Đặc biệt, tên gọi “Dân chơi Dân ca” cũng hàm chứa tinh thần mà ê-kíp muốn gửi gắm. “Dân chơi” ở đây không phải một phong cách sống, mà là tâm thế của một thế hệ đầy sự mạnh dạn, đầy sự hiểu biết khi bước vào thế giới văn hóa. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của “Dân chơi Dân ca” là sự đồng hành của Hội đồng cố vấn văn hóa & chuyên môn gồm các chuyên gia, nghệ nhân và nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hội đồng quy tụ những “bậc tiền bối” có thâm niên trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hành và gìn giữ các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, gồm: - Chủ trì Hội đồng Cố vấn chuyên môn - Tiến sĩ Lương Thị Thu Hường với lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn Triết học, Tôn giáo và Văn hoá; Tiến sĩ – NSND Bạch Tuyết, cố vấn chuyên môn lĩnh vực Cải lương – Tuồng cổ; NNND Nguyễn Thị Lịch, cố vấn chuyên môn lĩnh vực Hát Xoan Phú Thọ; NNƯT Sầm Thị Xanh, cố vấn chuyên môn lĩnh vực Dân ca Thái – Xòe Thái; NSND Thanh Ngoan, cố vấn chuyên môn lĩnh vực Hát Xẩm; NSƯT Hoàng Trọng Cương, cố vấn chuyên môn lĩnh vực Dân ca Huế; Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh, cố vấn chuyên môn lĩnh vực Văn hóa Khmer Nam bộ; cùng Thạc sĩ Kim Chanh Thon, khách mời chuyên môn lĩnh vực Văn hóa Khmer Nam bộ.

Nhóm DTAP tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong dự án âm nhạc mới

Đảm nhiệm vai trò Điều phối và thư ký Hội đồng Cố vấn chuyên môn là Thạc sĩ Hoàng Phương Thảo với lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn Truyền thông, Văn hoá và Giáo dục.

Sự đa dạng về chuyên môn của những thành viên trong Hội đồng cũng phản ánh một cách tối đa về phương diện Phương mỹ Chi và ê-kíp thực hiện album “Dân chơi Dân ca” tiếp cận văn hóa trong thời điểm hiện tại. Đây là chiếc cầu nối giữa tri thức văn hóa và thực hành văn hóa – giữa những người nghiên cứu, những người gìn giữ và những người đang tiếp biến văn hóa vào nhịp sống đương đại.

Tám loại hình văn hóa trong album được xây dựng vững chắc

Với 8 loại hình văn hóa được khai thác trong album, đội ngũ cố vấn không chỉ đóng vai trò là những người tham chiếu mà còn tham gia thực tiễn và đồng hành cùng ê-kíp trong quá trình tìm hiểu, đối chiếu và lựa chọn những chất liệu phù hợp để đưa vào sản phẩm sáng tạo, vào âm nhạc, và các sản phẩm thuộc dự án lần này. Cách làm này đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với việc xem hoặc sử dụng văn hóa trong một sản phẩm đại chúng: không chỉ tạo ra một sản phẩm “mang màu sắc truyền thống”, mà tham chiếu được nguồn gốc, giá trị tinh thần của những chất liệu được lựa chọn.

Phương Mỹ Chi tiếp tục lấy văn hóa Việt làm nền tảng nhưng mở rộng hơn về sự trưởng thành trong âm nhạc, hình ảnh và cách tiếp cận khán giả

Đáng chú ý, sự tham gia của các cố vấn đến từ nhiều vùng văn hóa và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau cũng giúp Phương Mỹ Chi có cơ hội tiếp cận văn hóa không chỉ qua sách vở hay tư liệu, mà từ chính những người đã dành rất nhiều năm trong cuộc đời để nghiên cứu, thực hành và gìn giữ những giá trị ấy thậm chí qua biết bao thế hệ.

Phương Mỹ Chi ‘bật mí’ đêm nhạc hội hoành tráng tại Hồ Chí Minh

Sau những sản phẩm đầu tiên mở đường cho “Dân chơi Dân ca”, Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục đưa album đến gần khán giả bằng một đêm nhạc hội diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 3/10/2026. Đây cũng là hoạt động được nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô “mong đợi nhất” trong hành trình của dự án lần này.

Đáng chú ý, đêm nhạc hội “Dân chơi Dân ca” cũng đánh dấu lần đầu tiên Phương Mỹ Chi thực hiện một đêm diễn bán vé. Một phần lợi nhuận từ chương trình dự kiến được nữ ca sĩ và ê-kíp dành cho những hoạt động thể hiện sự đóng góp vào sự phát triển văn hóa, tiếp nối mong muốn đã được cô chia sẻ trong quá trình thực hiện dự án.

Với Phương Mỹ Chi, đây là một cách để câu chuyện văn hóa không chỉ dừng lại trên sân khấu. Nếu ví âm nhạc là cách để nữ ca sĩ bày tỏ tình yêu của mình với văn hóa, thì hành động cho tình yêu đó được thể hiện rõ nét hơn tại album “Dân chơi Dân ca”.

Album “Dân chơi Dân ca” chính thức có mặt trên mọi nền tảng âm nhạc số vào ngày 27/8/2026.