Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động

ANTD.VN - Miss Charm Vietnam 2026 vừa chính thức khởi động với chủ đề “Beauty Born from Culture – Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa" mở ra hành trình tìm kiếm đại diện nhan sắc Việt Nam hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và chiều sâu văn hóa để đến với đấu trường Miss Charm quốc tế.

Sự kiện công bố có sự góp mặt của Rashmita Rasindran – Miss Charm 2024, trong vai trò thành viên Ban giám khảo, cùng các đại diện quốc tế gồm Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026, Miss Charm Indonesia 2026 cùng đại diện Việt Nam tại Miss Charm Vietnam 2005 Ngô Thị Quỳnh Mai.

Á hậu Mai Ngô - đại diện Miss Charm Vietnam 2025

Với thông điệp “Beauty Born from Culture”, Miss Charm Vietnam 2026 đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của hành trình tìm kiếm một đại diện nhan sắc mới. Theo BTC, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn được hình thành từ tri thức, giáo dục, bản lĩnh, lòng tự hào về nguồn cội và khả năng kết nối cộng đồng.

Từ quan điểm đó, thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 được kỳ vọng không chỉ sở hữu diện mạo nổi bật mà còn có câu chuyện cá nhân, hiểu biết về văn hóa Việt Nam và khả năng truyền tải những giá trị ấy bằng ngôn ngữ của thế hệ mới.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đến ủng hộ sự kiện khởi động của Miss Charm Vietnam 2026

Thông điệp này đồng thời tiếp nối định hướng của Miss Charm – một sân chơi sắc đẹp hướng đến sự giao thoa giữa văn hóa, giáo dục, du lịch và các giá trị cộng đồng. Đại diện Việt Nam tại Miss Charm vì thế không đơn thuần là một người đẹp bước ra đấu trường quốc tế, mà được kỳ vọng trở thành cầu nối giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Tại sự kiện, BTC chính thức phát động tuyển sinh Miss Charm Vietnam 2026, đồng thời công bố các kế hoạch tiếp theo gồm tiếp nhận hồ sơ, casting, tuyển chọn và huấn luyện. Thông qua quá trình đào tạo, thí sinh sẽ được chuẩn bị về kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, kiến thức văn hóa và những kỹ năng cần thiết để trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga (ngoài cùng bên trái) – Chủ tịch Miss Charm Org, Trưởng Ban giám khảo công bố quyết định bổ nhiệm NTK Lê Hữu Nhân giữ vị trí Giám đốc Quốc gia (National Director) Miss Charm Vietnam 2026.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch Miss Charm Org chia sẻ: “Miss Charm không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp. Đó là nơi vẻ đẹp được kết nối với văn hóa, giáo dục, du lịch và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể mang đến cho cộng đồng. Cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026 sẽ tiếp tục tìm kiếm gương mặt hội tụ đầy đủ bản lĩnh, tri thức và chiều sâu văn hóa Việt để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế”.

Với chủ đề “Beauty Born from Culture”, Miss Charm Vietnam 2026 hướng đến việc tìm kiếm một đại diện không chỉ đẹp về hình thức mà còn có khả năng kể câu chuyện về Việt Nam bằng chính trải nghiệm, tri thức và bản sắc của mình. Mùa giải mới được kỳ vọng trở thành cầu nối để vẻ đẹp Việt Nam tiếp tục được giới thiệu, đối thoại và lan tỏa trên sân khấu quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch Miss Charm Org

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng. Trải qua ba mùa tổ chức, Miss Charm đã từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là nền tảng kết nối giáo dục, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch. Từ những đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cuộc thi tạo nên không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị riêng biệt.

Mùa giải đầu tiên ghi dấu với sự đăng quang của Luma Russo đến từ Brazil, mở đầu hành trình của Miss Charm trên bản đồ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đến mùa thứ hai, Rashmita Rasindran của Malaysia giành vương miện Miss Charm 2024. Người đẹp sau đó tiếp tục đồng hành với cuộc thi trong vai trò thành viên Ban giám khảo Miss Charm Vietnam 2026, trở thành một trong những gương mặt quốc tế góp phần kết nối các thế hệ thí sinh của sân chơi. Ở mùa giải thứ ba, Anna Blanco đến từ Venezuela đăng quang Miss Charm, tiếp tục hành trình đưa cuộc thi đến gần hơn với cộng đồng nhan sắc quốc tế.

Nhiều đại diện của các quốc gia tham dự Miss Charm 2026 có mặt tại sự kiện

Ba mùa giải cũng cho thấy định hướng ngày càng rõ nét của Miss Charm trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để các người đẹp dùng sức ảnh hưởng của mình cho những giá trị tích cực của cộng đồng.

Miss Charm Vietnam 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát triển tinh thần đó, đồng thời tạo nên một hành trình chuyên nghiệp hơn trong việc tuyển chọn, đào tạo và chuẩn bị cho đại diện Việt Nam trước khi bước ra sân chơi quốc tế.