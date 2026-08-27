Núi Bà Đen sẽ nhận kỷ lục triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam vào ngày 29/8

ANTD.VN -414 tác phẩm điêu khắc gốm mang cảm hứng Phật giáo, trong đó có hơn 200 bức tượng gốm chú tiểu ngộ nghĩnh trở thành điểm check-in cực hot tại núi Bà Đen. Dự kiến, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain sẽ nhận kỷ lục Triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam vào ngày 29/8.

Từ ngày 8/8-30/9/2026, nghệ thuật gốm mang di sản gần 800 năm của xứ Kinh Bắc được tái hiện sống động với 414 tượng điêu khắc gốm trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh. Đây là các tác phẩm gốm tâm linh được tạo tác tinh xảo bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (được biết đến với nghệ danh Tuấn Gốm) và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Với tên gọi “Kinh gốm – thanh âm thế gian”, triển lãm là lần đầu tiên tại Việt Nam quy tụ một số lượng gốm tâm linh lớn, và được sắp đặt đầy dụng ý nghệ thuật trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ. Được biết, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ trao chứng nhận kỷ lục “Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam” cho khu du lịch Sun World Ba Den Mountain vào ngày 29/8/2026.

Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn đã mất nhiều năm để tạo tác các tác phẩm gốm được trưng bày tại đây. Mỗi tác phẩm đều trải qua nhiều công đoạn từ chọn đất, nước, tạo hình, sau đó là nung đốt bằng lò than củi truyền thống, và ra lò hoàn toàn thủ công. Từng chi tiết tạo hình đều được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo để gửi gắm các quan niệm nhân sinh và truyền tải các thông điệp Phật giáo.

Du khách thích thú với tạo hình của hơn 200 chú tiểu được sắp đặt tại quảng trường trên đỉnh núi. Mỗi chú tiểu mang một hình thái khác nhau như ngồi thiền, ngủ gật, cười tít mắt, tay nâng chùa vàng, hay chơi các nhạc cụ khác nhau như trống con, mõ gõ, đàn tranh, đàn tì bà…, nhưng đều được điêu khắc tinh tế với khuôn mặt tròn xoe, má phúng phính, ánh mắt ngây thơ, nụ cười hoan hỉ, tư thế an nhiên.

“Tôi đặc biệt thích các bức tượng chú tiểu với tạo hình rất ngộ nghĩnh, tươi vui, trong trẻo. Ngắm các bức tượng gốm này, có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng an lành và niềm vui giản đơn trên đỉnh núi thiêng” – chị Phạm Thị Hoa (TP.HCM) chia sẻ.

Trải nghiệm thú vị bậc nhất tại triển lãm là workshop thực hành làm gốm bằng đất sét được đưa từ làng nghề Phù Lãng về núi Bà Đen. Du khách được tự tay nặn đất, tạo hình bằng bàn xoay, điêu khắc gốm với các công đoạn và thao tác đã làm nên truyền thống nhiều thế kỷ cho làng nghề gốm nổi tiếng tại xứ Kinh Bắc.

Chỉ một chiếc cốc nhìn vô cùng giản dị, nhưng việc tạo hình lại không hề đơn giản chút nào. Tôi thấy, tạo tác gốm không chỉ cần hoa tay, kỹ nghệ, mà còn cần sự nhẫn nại và tình yêu với gốm” – du khách Trần Thành Long (Tây Ninh) nói.

Gợi nhắc hành trình từ đất qua bàn tay nghệ nhân trở thành tượng Phật, chú tiểu và những hình hài mang năng lượng an lành, triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là sự gặp gỡ hữu duyên giữa đất – lửa – nghệ nhân – Phật pháp – núi Bà Đen – và người thưởng lãm. Triển lãm không chỉ nhằm tôn vinh nghệ thuật gốm, mà còn là không gian để du khách cảm nhận nguồn năng lượng an lành, bình an và hỷ lạc khi đến với ngọn núi thiêng Nam bộ.

Triển lãm gốm là một trong chuỗi hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại núi Bà Đen. Cùng với đó, từ ngày 29/8 đến hết lễ 2/9, núi Bà Đen sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện mang đậm tinh thần tự hào dân tộc như triển lãm ký ức lịch sử, khu ẩm thực tiền tuyến miễn phí, lễ thượng cờ vào sáng 2/9, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc...

Đặc biệt, 3 phiên chợ lá quy mô sẽ liên tiếp diễn ra từ ngày 30/8-1/9 trên đỉnh núi Bà Đen. Tại đây, mỗi du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ được phát “tấm vé tự hào” để thưởng thức ẩm thực đa dạng hoàn toàn miễn phí, và cảm nhận không gian văn hoá bản địa độc đáo tại “nóc nhà Nam bộ”.