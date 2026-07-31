"Hoa hậu Việt Nam" lần đầu "cập bến" Hải Phòng

ANTD.VN - Lần đầu tiên sau gần 40 năm tổ chức, cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" sẽ đưa các vòng thi quan trọng đến Hải Phòng khi vòng chung khảo và chung kết cuộc thi năm nay sẽ diễn ra tại thành phố Cảng, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương thông qua một trong những sân chơi nhan sắc uy tín nhất cả nước.

Theo kế hoạch vừa được UBND TP Hải Phòng chấp thuận, vòng chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026" dự kiến diễn ra vào ngày 20-9 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn), trong khi đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 25-10-2026 tại Đồi Rồng hoặc Quảng trường châu Âu (Thủy Nguyên).

Đây được xem là dấu mốc mới của cuộc thi khi lần đầu tiên Hải Phòng được lựa chọn làm địa điểm tổ chức những vòng thi quyết định. Trước đó, sân chơi "Hoa hậu Việt Nam" từng nhiều lần tổ chức các đêm thi tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng hay Quảng Ninh, nhưng chưa từng đặt sân khấu chung khảo và chung kết tại thành phố Cảng.

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Việc lựa chọn Hải Phòng cũng được đánh giá phù hợp với định hướng đưa cuộc thi đến gần hơn với các địa phương giàu bản sắc văn hóa và có hạ tầng tổ chức sự kiện hiện đại. Những năm gần đây, Hải Phòng liên tục đầu tư vào hệ thống du lịch, dịch vụ và các không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, đồng thời tạo dấu ấn với nhiều hoạt động văn hóa như "Lễ hội hoa phượng đỏ", qua đó từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc gia.

Theo kế hoạch, ngoài các đêm thi chính, thí sinh "Hoa hậu Việt Nam 2026" sẽ có nhiều hoạt động đồng hành tại Hải Phòng. Đây cũng là dịp để quảng bá cảnh quan, văn hóa và hình ảnh thành phố đến đông đảo công chúng thông qua sức lan tỏa của cuộc thi.

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Trước đó, ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026" cho biết cuộc thi năm nay mang chủ đề "Miền hương sắc". Việc lựa chọn Hải Phòng không chỉ xuất phát từ lợi thế về hạ tầng, không gian tổ chức sự kiện và du lịch, mà còn hướng tới việc gắn kết hành trình của cuộc thi với những hoạt động quảng bá văn hóa, cảnh quan và con người thành phố Cảng. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, ghi hình thực tế và chương trình cộng đồng tại Hải Phòng trước khi bước vào những đêm thi quan trọng.

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, "Hoa hậu Việt Nam 2026" là sự kiện văn hóa có quy mô quốc gia và sức lan tỏa lớn. Việc đăng cai cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Hải Phòng, đồng thời giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến đông đảo công chúng. Đây cũng được xem là cơ hội để Hải Phòng tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.