Ca sĩ Đoan Trang làm khách mời đặc biệt của NTK Hồ Trần Dạ Thảo

ANTD.VN - Nhận lời mời từ đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, đại sứ Trần Phước Anh và phu nhân Phương Nghi cùng nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo - Nhà sáng lập & Giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trangTsafari - ca sĩ Đoan Trang vừa có những ngày đáng nhớ tại "quốc đảo sư tử" trong chương trình Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9) tại Singapore do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đại diện Chính phủ Singapore, các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và cộng đồng tri thức người Việt tại Singapore. Trong khuôn khổ sự kiện, "Tsafari Asean Heritage Show 2026" của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo giới thiệu những thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài và văn hóa Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh thời trang Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ca sĩ Đoan Trang và NTK Hồ Trần Dạ Thảo tại chương trình

Trong vai trò khách mời đặc biệt cho tiết mục "Thời trang di sản" với bộ sưu tập “Từ cội nguồn đến tương lai”, ca sĩ Đoan Trang đã biểu diễn bài hát "Xinh tươi Việt Nam" (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận), đồng thời xuất hiện trên sàn catwalk cùng với các người mẫu trong bộ áo dài trắng sang trọng và duyên dáng, một trong những thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập lần này của Tsafari.

Bộ sưu tập mang vẻ đẹp thanh lịch của áo dài truyền thống Việt Nam gặp gỡ những ảnh hưởng văn hoá Peranakan (nền văn hoá đặc biệt ở Singapore) được chuyển hoá thành ngôn ngữ nghệ thuật và thời trang đương đại.

Nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo cho biết, tình hữu nghị Việt Nam - Singapore là mạch cảm xúc xuyên suốt bộ sưu tập. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai nước và khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Singapore. Đây cũng là tâm huyết của chị trong suốt nửa năm qua.

Nguồn cảm hứng từ bộ sưu tập thời trang độc đáo này bắt đầu từ những hình ảnh quen thuộc của văn hoá Việt - hoa văn gấm bào, những đường nét trang phục cung đình, hoa lá, hoạ tiết truyền thống và ký ức về những giai đoạn văn hoá đã chảy qua nhiều thế hệ.

NTK Hồ Trần Dạ Thảo cùng các người mẫu trình diễn trong chương trình

Được biết, những người mẫu tham gia trình diễn trong chương trình chủ yếu là những người phụ nữ đang sống và làm việc tại Singapore. Họ đã tham gia với tất cả sự nhiệt thành, nghiêm túc để có được những phần trình diễn chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Đặc biệt, người mẫu Trang Lạ cũng xuất hiện trong chương trình trong vai trò vedette.

Đoan Trang cho biết cô rất hạnh phúc khi được quay trở lại Singapore, một đất nước văn minh xinh đẹp mà cô và gia đình đã từng ở đó vài năm để học tập và làm việc, nhất là được tham gia góp phần vào sự kiện vô cùng ý nghĩa lần này trong giai đoạn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore ngày càng gắn kết.