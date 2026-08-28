NSƯT Cao Minh và Gin Tuấn Kiệt - màn kết hợp cảm động của 2 thế hệ nghệ sĩ cho nhạc phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”

Với hai giọng hát đại diện cho hai thời điểm khác nhau của cùng một nhân vật, "Thời thanh xuân" đưa khán giả trở về quá khứ của “ông Thời” - một cựu chiến binh luôn đau đáu về những ngày cùng đồng đội chiến đấu, đồng thời lắng nghe lời tâm sự của “anh Thời” (Gin Tuấn Kiệt) về một cuộc sống nhiều gian khó nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhiệt huyết.

Trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", ca khúc "Thời thanh xuân" xuất hiện ở phân cảnh ông Thời lặng lẽ đàn hát giữa nghĩa trang liệt sĩ, trước khi “anh Thời” do Gin Tuấn Kiệt thủ vai xuất hiện. Khi ấy, “anh Thời” cùng đồng đội đàn hát giữa rừng, trải qua những ngày chiến đấu gian khó nhưng vẫn giữ nụ cười và tinh thần lạc quan. Ngay cả khi đối diện thời khắc sinh tử, anh vẫn kiên định với lý tưởng bảo vệ đồng đội và Tổ quốc, để chúng trở thành ký ức mà ông Thời mang theo suốt cuộc đời. Giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc lấy tiếng ghi-ta làm chủ đạo của "Thời thanh xuân" len lỏi vào tâm trí người nghe, tạo cảm giác xúc động nghẹn ngào khi lồng ghép vào cảnh phim.

Gin Tuấn Kiệt và NSƯT Cao Minh không chỉ cùng hóa thân thành ông Thời ở hai độ tuổi, mà còn song ca nhạc phim "Thời thanh xuân". Sự kết hợp của hai giọng hát thuộc hai thế hệ tạo nên một cách kể chuyện đặc biệt: NSƯT Cao Minh cất tiếng hát từ góc nhìn của người đã đi qua chiến tranh và luôn mang trong mình lòng biết ơn với những năm tháng đã làm nên cuộc sống hôm nay, còn Gin Tuấn Kiệt hát từ chính những ngày tháng tuổi trẻ của ông Thời - nơi mỗi khoảnh khắc dù gian khó vẫn đáng được trân trọng. Hai giọng hát gặp nhau trong cùng một ca khúc, để quá khứ và hiện tại cùng nhìn lại một thời thanh xuân đã đi qua, từ đó làm nổi bật thông điệp ý nghĩa về những con người chọn cống hiến cho quê hương.

Gin Tuấn Kiệt chia sẻ: “Thực sự khi thu ca khúc, Gin phải thu lại mấy lần. Những lần đầu thì Gin chưa có không gian trải nghiệm, chưa có hình ảnh và cảm xúc khi ngồi cùng đồng đội. Khi thu thì tất nhiên là phải hát hay rồi, nhưng nó sẽ không đúng với tính chất, cảm xúc của một người lính đang ngồi hát cùng các chiến sĩ. Nhà sản xuất Hồng Tú cũng góp ý là Gin hát giống… ca sĩ quá, không ra dáng một người lính đang ngồi hát cùng các chiến sĩ. Và sau khi thực hiện các cảnh quay của anh Thời rồi thì Gin có xin thu lại để thể hiện đúng cảm xúc trong từng câu hát”.

Từ khi "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" công chiếu, Gin Tuấn Kiệt liên tục gây bất ngờ cho khán giả khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ nhà đầu tư, diễn viên vai nam chính thời trẻ đến ca sĩ hát nhạc phim. Phân cảnh Gin Tuấn Kiệt khoác lên mình màu áo xanh bộ đội, cùng các đồng đội chiến đấu bảo vệ Tổ quốc giữa bom rơi đạn lạc khiến nhiều người xem rơi nước mắt, được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Nói về vai diễn không có thoại mà rất đặc biệt của mình trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", Gin Tuấn Kiệt bày tỏ: “Mỗi vai diễn, dù ít hay nhiều, dù dài hay ngắn, đều quan trọng trong mạch phim. Nên khi đã chấp nhận đóng vai thì Gin nghĩ mình phải làm sao để thể hiện tốt nhất, đúng với tinh thần nhân vật nhất. Lúc đọc kịch bản, cảnh của Gin chỉ có một mặt giấy A4 và hoàn toàn không có thoại. Không biết những người khác như thế nào, nhưng với Gin thì thể hiện một nhân vật không có thoại còn khó hơn nhân vật có thoại rất nhiều. Mình phải thể hiện cảm xúc qua biểu cảm gương mặt, ánh mắt… nhiều hơn là qua lời nói. Gin cảm giác sau vai diễn này mình học được rất nhiều về cách thể hiện một nhân vật không có thoại”.

Phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" hiện đã chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.