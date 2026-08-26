“Sự tích Quả dưa hấu” được chuyển thể thành nhạc kịch chuẩn Broadway

ANTD.VN - Tác phẩm nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu" (The Watermelon Prince: The Musical) sẽ chính thức ra mắt công chúng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026.

Vở nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu" đánh dấu một cột mốc lịch sử: dự án nhạc kịch nguyên bản theo tiêu chuẩn Broadway đầu tiên được hợp tác phát triển bởi đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm đến từ Hoa Kỳ cùng các tài năng và tổ chức nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Tác phẩm kể lại câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, giờ đây lần đầu tiên được nâng tầm trên sân khấu nhạc kịch chuyên nghiệp.

Giám đốc sản xuất Gabriel Barre

Giao thoa nghệ thuật giữa Broadway và Việt Nam

Nhạc kịch Broadway từ lâu đã là một trong những hình thức nghệ thuật biểu diễn cuốn hút nhất thế giới, và nay đang tìm thấy một "ngôi nhà" mới đầy tiềm năng tại Việt Nam. Với bề dày truyền thống biểu diễn từ Cải Lương kinh điển đến các điệu Múa Truyền thống, Việt Nam là một thị trường dồi dào năng lượng sáng tạo với những khán giả luôn khao khát những trải nghiệm nghệ thuật mới. Nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu" được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa cho một làn sóng nhạc kịch nguyên bản đơm hoa kết trái tại đây.

Giám đốc sản xuất Gabriel Barre (người từng nhận đề cử giải Tony, người đứng sau các tác phẩm Almost, Maine và The Wild Party) chia sẻ: "Nhạc kịch là loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hoa Kỳ, nhưng đang vươn ra khắp thế giới. Sau nhiều năm làm việc tại Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Úc, tôi tin đã đến lúc nhạc kịch Broadway tỏa sáng tại Việt Nam. "Sự tích quả dưa hấu" là tác phẩm hoàn hảo cho khởi đầu này".

Nhà biên kịch Nicole Jones-Dion sẽ phối hợp thực hiện cùng đội ngũ sáng tạo Việt Nam nhằm đảm bảo chiều sâu văn hóa và tính chân thực cho tác phẩm

Lấy cảm hứng từ sự tích Mai An Tiêm, người con nuôi của Vua Hùng, vì bị đố kỵ, gièm pha mà bị lưu đày ra đảo hoang. Cùng vợ là công chúa Mỹ Linh, người sẵn sàng đồng hành vào chốn lưu đày, họ đối mặt với nghịch cảnh bằng niềm tin và nghị lực. Từ bi kịch bị lưu đày, chuyến đi trở thành hành trình của sự kiên trì, niềm tin và hy vọng. Dù gắn liền với truyền thuyết Việt Nam, tác phẩm mang thông điệp nhân văn mang tính toàn cầu: sự chiến thắng của ý chí con người trước số phận và tình yêu tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.

Spencer Liff, đạo diễn và biên đạo chính của vở diễn (người 2 lần nhận đề cử giải Emmy), cho biết: "Điều khiến tôi hứng thú nhất là cơ hội kết hợp ngôn ngữ kể chuyện của Broadway với kho tàng văn hóa, âm nhạc và truyền thống phong phú của Việt Nam. Sự pha trộn giữa kỹ thuật sân khấu phương Tây và chất liệu văn hoá Việt sẽ tạo nên một trải nghiệm sân khấu độc đáo và khác biệt".

NSND Trịnh Kim Chi sẽ hoá thân Hoàng hậu Thi Thi sang trọng và sâu sắc

Vở diễn có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp, các ca khúc nguyên bản từ trữ tình đến hào hùng, cùng phần biên đạo kết hợp giữa vũ đạo Broadway và các điệu múa truyền thống Việt Nam.

Đội ngũ sáng tạo Quốc tế và Việt Nam

Điểm khác biệt của “The Watermelon Prince” không nằm ở việc một vài nghệ sĩ quốc tế xuất hiện trong chương trình, mà ở việc đội ngũ quốc tế trực tiếp tham gia vào những vị trí cốt lõi để tạo nên tác phẩm.

Bên cạnh Spencer Liff là Giám đốc âm nhạc từng đoạt giải Emmy, Doug Katsaros (Footloose, The Rocky Horror Show), cùng nhà biên kịch Nicole Jones-Dion phối hợp thực hiện cùng đội ngũ sáng tạo Việt Nam nhằm đảm bảo chiều sâu văn hóa và tính chân thực cho tác phẩm. Nhạc sĩ Doug Katsaros chia sẻ: "Nhiệm vụ của tôi là đan xen kỹ thuật nhạc kịch phương Tây với chất liệu âm nhạc phương Đông, giúp giai điệu vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa giữ được sự kịch tính đặc trưng của Broadway".

Ca sĩ Myra Trần và NSƯT Kim Tử Long trên sàn tập

Để đảm bảo tác phẩm không chỉ có ngôn ngữ sân khấu quốc tế mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa bản địa, đội ngũ sáng tạo quốc tế được đặt cạnh những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của sân khấu Việt Nam. Ở vai trò Phó đạo diễn là thủ khoa chuyên ngành đạo diễn Lê Hoàng Giang, nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm sân khấu giàu chất thơ như "Mơ hoang" và "Mơ giấc tình tình", giúp thổi hồn Việt vào từng lớp diễn của vở nhạc kịch.

Phó đạo diễn Lê Hoàng Giang chia sẻ: “Điều tôi trân trọng nhất là sự cam kết tôn vinh văn hóa Việt Nam trong hình ảnh đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Chúng tôi đang kiến tạo một thế giới vừa chân thực vừa kỳ diệu. Đây là một vở nhạc kịch, không phải sách lịch sử, nhưng qua lăng kính của sân khấu nhạc kịch Broadway, tác phẩm sẽ khắc họa vẻ đẹp và tâm hồn của Việt Nam. Tôi tin đó chính là cách tiếp cận đúng đắn cho dự án hợp tác đặc biệt này”.

Phó đạo diễn Lê Hoàng Giang trao đổi kịch bản cùng cộng sự

Trong khi đó, biên đạo đồng hành, đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc, nhà sáng lập Arabesque Dance Company, người từng biên đạo cho "À Ố Show", "The Mist" và show diễn toàn cầu Toruk – The First Flight của Cirque du Soleil — mang đến ngôn ngữ chuyển động hòa quyện giữa cổ điển và đương đại.

Các nghệ sĩ Việt Nam góp phần tạo nên dấu ấn cho tác phẩm

Sức hút của nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu" còn đến từ sự hội tụ của dàn diễn viên đa thế hệ. NSƯT Kim Tử Long hóa thân thành Vua Hùng với giọng hát nội lực và bản lĩnh sân khấu dày dặn, cùng NSND Trịnh Kim Chi — Á hậu Việt Nam 1994, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM — trong vai Hoàng hậu Thi Thi sang trọng và sâu sắc.

Tâm điểm của vở diễn thuộc về bộ đôi tài năng trẻ Denis Đặng và Myra Trần. Giám đốc sáng tạo Denis Đặng đảm nhận vai nam chính Hoàng Tử Mai An Tiêm, hứa hẹn mang đến một tạo hình mới mẻ cho nhân vật dân gian, với sự đồng hành của công chúa Mỹ Linh — do Myra Trần đảm nhận, người có giọng ca đầy nội lực từng chinh phục American Idol và The Masked Singer Vietnam.

Denis Đặng và Myra Trần dành nhiều thời gian tập luyện cùng nhau từ sớm

“Mong là vở nhạc kịch này sẽ tạo tiếng vang để chúng ta có thêm rất nhiều vở nhạc kịch khác nối đuôi theo và tạo nên một nền văn hóa nhạc kịch phát triển và thịnh hành tại Việt Nam,” Denis Đặng chia sẻ. Myra Trần cũng bộc lộ: “Mình đã được truyền cảm hứng rất nhiều và học hỏi rất nhiều từ dự án. Tuy có một chút áp lực nhưng mình cũng đang cố gắng mỗi ngày để làm tốt vai diễn”.

Góp mặt trong tác phẩm còn có Quán quân Tài năng Cải lương toàn quốc 2026 - Trọng Nhân (vai Hoàng tử Khang), cùng nét biến hóa linh hoạt của diễn viên kỳ cựu Tâm Hoàng (vai Phú thương) và chất giọng thu hút của ca sĩ Trương Bảo Như — Á quân Duyên dáng Bolero 2019 (vai Vị Huyền Bí), tạo nên một bức tranh nhân vật trọn vẹn và đa màu sắc.

Một thử nghiệm cho tương lai của musical tại Việt Nam

Trong bối cảnh nhạc kịch ngày càng nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam, “The Watermelon Prince” được kỳ vọng không chỉ tạo ra một đêm diễn đáng nhớ mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới cho việc phát triển nhạc kịch nguyên bản tại Việt Nam.

Ca sĩ Trương Bảo Như — Á quân Duyên dáng Bolero 2019 cũng tham gia vở nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu"

Thay vì lựa chọn một tác phẩm quốc tế đã thành công, dự án bắt đầu từ một câu chuyện Việt Nam và đặt câu chuyện ấy vào quá trình sáng tạo cùng những nghệ sĩ có kinh nghiệm trên sân khấu quốc tế. Đây cũng là tham vọng dài hạn của dự án: góp phần để những câu chuyện Việt Nam không chỉ được kể cho người Việt, mà có thể trở thành chất liệu cho những tác phẩm sân khấu có khả năng bước ra thế giới.

Vở diễn do Happy Sunshine Entertainment phối hợp cùng SPO và Arabesque sản xuất với định hướng là một chương trình nghệ thuật vì cộng đồng và góp phần hỗ trợ trẻ em mồ côi và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.