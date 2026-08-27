Càng về cuối, "Lửa trắng" càng khiến khán giả...“lú”!

ANTD.VN - Chỉ còn ít tập nữa sẽ khép lại, "Lửa trắng" đang đẩy hàng loạt bí mật lên cao trào, từ thân phận nhân vật, kẻ nội gián đến những mối quan hệ tưởng đã rõ ràng nhưng càng về cuối, phim càng cho thấy không phải điều gì khán giả nhìn thấy cũng là sự thật.

"Lửa trắng" thu hút khán giả nhờ câu chuyện hình sự nhiều lớp và những diễn biến khó đoán

Sau hành trình hơn hai tháng lên sóng, "Lửa trắng" đang bước vào những tập cuối, khép lại chuyên án ma túy với hàng loạt bí mật chưa được giải đáp. Bộ phim hình sự về những chiến sĩ Cảnh sát hình sự không chỉ gây chú ý bởi các màn đấu trí, truy bắt mà còn tạo sức hút nhờ cách kể chuyện giàu chất đời, nhiều lớp nhân vật và liên tiếp những cú “bẻ lái” khiến khán giả phải thay đổi suy đoán liên tục. Càng về cuối, các nút thắt lần lượt được gỡ, nhưng mỗi lời giải lại kéo theo một bất ngờ mới, giúp phim trở thành một trong những phim truyền hình Việt được chú ý nhất từ đầu năm đến nay.

Bộ phim do Bùi Quốc Việt đạo diễn, thuộc dòng phim miniseries chất lượng cao của VFC, ban đầu dự kiến khoảng 16-20 tập nhưng sau đó được kéo dài thành 22 tập để có thêm thời lượng giải quyết các tuyến truyện. Tập cuối dự kiến lên sóng tối mai 28-8-2026 trên VTV3.

Liên tục "bẻ lái"

Nhân vật Mai là một trong những mắt xích góp phần tạo nên những nút thắt, khiến khán giả liên tục phải đặt câu hỏi về diễn biến phía sau

Ngay từ đầu, "Lửa trắng" đã không xây dựng thế giới hình sự theo cách đơn giản: một bên là công an, một bên là tội phạm và cuộc chiến chỉ chờ đến lúc người tốt chiến thắng. Thay vào đó, chuyên án mang tên "Bụi trăng" được đặt giữa một mạng lưới tội phạm có vỏ bọc hợp pháp, với những con người sống bằng nhiều thân phận và không ít mối quan hệ chồng chéo.

Trong đó, nhân vật Mai do diễn viên Việt Hoa đóng là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Khán giả biết cô là "công an chìm" được cài cắm vào băng nhóm tội phạm, mang một thân phận khác, nhưng câu chuyện không dừng ở việc “ai là công an, ai là tội phạm”. Càng đi sâu, câu hỏi ấy lại tập trung vào việc ai thực sự biết sự thật, ai đang lợi dụng ai và đâu mới là mục đích cuối cùng của từng nhân vật.

Duy Hưng vào vai Cương “đen”, tạo dấu ấn với hình ảnh một nhân vật gai góc, lạnh lùng nhưng nhiều lớp lang.

Cương “đen” của Duy Hưng cũng trở thành một trong những ẩn số lớn nhất cho tới thời điểm này khi phim đang dần vào chặng cuối. Anh đứng trong thế giới của băng nhóm Hòa Công nhưng cách hành xử, những lựa chọn và sự kiệm lời khiến nhân vật này liên tục bị đặt vào "vùng xám". Cương là người của thế giới ngầm, là mắt xích quan trọng của đường dây hay còn một thân phận khác. Đây chính là câu hỏi được phim giữ lại đến cuối. Theo thông tin về tập cuối, thân phận thực sự của Cương cùng danh tính kẻ nội gián trong đường dây băng nhóm Santana sẽ là những nút thắt quan trọng được giải đáp.

Đáng nói, "Lửa trắng" không chỉ tạo bất ngờ bằng cách giấu thông tin. Phim còn khiến khán giả nhiều lần thay đổi cách nhìn về nhân vật. Ví dụ vai diễn Sương của Cù Thị Trà là ví dụ tiêu biểu. Cô gái này từng xuất hiện với vẻ ngoài của một kẻ bước ra từ thế giới tội phạm, nhưng phía sau lại là một đặc tình tham gia phá án sau quá trình được lực lượng chức năng cảm hóa. Chính việc phải sống cùng lúc hai cuộc đời trở thành thử thách lớn nhất của nhân vật và cũng là một trong những tuyến truyện khiến người xem liên tục tranh luận. Những nghi vấn ấy khiến khán giả không chỉ xem phim để biết “ai thắng, ai thua”, mà còn để kiểm chứng những giả thuyết được đưa ra sau mỗi tập.

Phim hình sự nhưng rất “đời”

Nhân vật Mai và trùm băng nhóm Hòa Công tạo nên diễn biến đầy kịch tính trong phim

Có lẽ đây cũng là lý do khiến "Lửa trắng" tạo được hiệu ứng khác với một bộ phim hình sự thuần túy. Mặc dù khai thác đề tài đấu tranh chống tội phạm ma túy, nhưng bộ phim dành khá nhiều đất cho những lựa chọn, tổn thương, lòng tham, tình cảm và sự giằng co rất thật trong đời sống cảm xúc con người.

Ngay khi phim ra mắt, đạo diễn Bùi Quốc Việt đã chia sẻ anh không muốn chỉ tập trung vào những cuộc truy bắt mà hướng tới cuộc chiến âm thầm trong nội tâm nhân vật. Một nữ trinh sát nằm vùng bất chấp hiểm nguy để tiếp cận lõi tội ác; trong khi phía bên kia, những kẻ phạm tội cũng được xây dựng với nhiều lớp tính cách thay vì chỉ là những nhân vật phản diện một màu.

Mai và Cương trong một phân cảnh tình cảm, mối quan hệ của cả hai góp thêm màu sắc đời thường cho phim

Chính cách tiếp cận này tạo cho bộ phim chất "đời" khá rõ. Những chiến sĩ trong phim không phải những con người lúc nào cũng ở trạng thái mạnh mẽ, lạnh lùng và hoàn toàn lý trí. Thay vào đó, họ cũng phải đối diện với áp lực nghề nghiệp, những giới hạn của nhiệm vụ và cả những mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến quyết định cá nhân. Ở phía đối diện, thế giới tội phạm cũng không chỉ tồn tại bằng bạo lực, mà được vận hành bằng tiền bạc, lòng tham, quan hệ, sự thao túng và những vỏ bọc rất đời thường.

Đây cũng là điểm mà êkíp sản xuất phim đặt nhiều kỳ vọng ngay từ đầu. Bộ phim được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, từ khâu kịch bản đến sản xuất, nhằm tăng tính chân thực trong cách xây dựng chuyên án và các tình huống phá án.

"Lửa trắng" liên tục ghi nhận ratings ấn tượng, trở thành một trong những phim truyền hình Việt được chú ý nhất thời gian qua

Đặc biệt, hiệu ứng của "Lửa trắng" còn được phản ánh qua các chỉ số khán giả. Theo những số liệu được công bố trên bảng xếp hạng rating VTV và được nhiều báo dẫn lại, tập 9 của phim đạt khoảng 5,43 triệu người xem mỗi phút, tương đương rating 7,42%, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình toàn quốc trong ngày phát sóng. Một số nguồn cũng ghi nhận tỷ lệ khán giả theo dõi đến cuối tập ở mức cao.

Không chỉ rating, sức nóng của phim còn thể hiện qua mức độ tìm kiếm. Giữa tháng 8, từ khóa “Lửa trắng tập 17” từng đứng đầu nhóm xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam trong danh mục giải trí theo dữ liệu Google Trends công bố. Ngay trước tập cuối, bộ phim này tiếp tục lọt nhóm tìm kiếm nổi bật, cho thấy sự quan tâm của khán giả vẫn tăng khi câu chuyện bước vào chặng quyết định. Từ những dữ liệu này có thể thấy đây là một trong những bộ phim Việt tạo hiệu ứng đáng chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ từ đầu năm đến nay, đặc biệt ở dòng phim chính luận - hình sự.

Nếu nói "Lửa trắng" thành công ở điều gì nổi bật nhất thì có lẽ đó là việc biến một chuyên án chống ma túy thành câu chuyện về lòng tin. Trong thế giới mà mỗi người có thể mang nhiều thân phận, người đáng tin chưa chắc đã hoàn toàn vô tội, còn người khiến khán giả nghi ngờ chưa chắc đã là kẻ đứng bên kia chiến tuyến. Và đến khi những nút thắt cuối cùng được tháo ra, rất có thể khiến người xem vỡ òa vì bất ngờ.