Khởi động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo chí

ANTD.VN - Ngày 3/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 93-KH/TU nhằm hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ XI năm 2026 (Giải Búa liềm vàng).

Kế hoạch số 93-KH/TU được thực hiện dựa trên Kế hoạch số 39-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ban hành ngày 30/6/2026 về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI năm 2026.

Giải Búa liềm vàng lần thứ XI nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, Đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Tác phẩm “Trẻ hóa cấp ủy: Không thể là nhiệm vụ bất khả thi” của nhóm tác giả Nguyễn Chính Trung- Nguyễn Tiến Hưng- Phạm Thị Phương- Đồng Thanh Hoàn (Báo An ninh Thủ đô) đoạt giải C giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019.

Bên cạnh đó, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ XI còn là dịp để phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của đội ngũ báo chí, cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đồng thời, sự kiện góp phần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả và những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Trung ương 2, 3 (khóa XIV)...

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng phải có chất lượng cao, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên, nhân dân về Đảng, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, các tác phẩm báo chí tham dự Giải phải góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo chí Hà Nội theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, chiến lược lâu dài, còn “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Các tác phẩm nhằm thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

An ninh Thủ đô đã vinh dự đạt giải C với tác phẩm: “Xây dựng, lựa chọn đội ngũ cán bộ: Việc hệ trọng của Đảng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, của nhóm tác giả: Thành Nam, Tiến Hưng, Thanh Hoàn, Ngân Tuyền, Phạm Phương.

Cơ cấu của Giải Búa liềm vàng lần thứ XI gồm 01 giải Đặc biệt, 06 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026 có 12 giải chuyên đề gồm:

(1). Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

(2). Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

(3). Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

(4). Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

(5). Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(6). Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

(7). Giải tác phẩm xuất sắc về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

(8). Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(9). Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi.

(10). Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

(11). Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên.

(12). Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, 15 giải Xuất sắc sẽ được trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo, ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Bên cạnh đó, Giải Búa liềm vàng lần thứ XI sẽ vinh danh 1 Nhà báo tiêu biểu và một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2025 đến 31/10/2026. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2026.